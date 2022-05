Sanjuán: “El PP reivindica ara l’L10 de Ximo Puig però ells la van convertir en un forat navegable”

El regidor d’Hisenda i portaveu del PSPV-PSOE a la ciutat de València, Borja Sanjuán, ha donat “l’enhorabona a la portaveu del PP a la ciutat, María José Catalá, per decidir-se finalment a visitar el barri de Natzaret gràcies a la nova L10 del metro que ha posat en marxa la Generalitat de Ximo Puig”, una infraestructura clau per a connectar el barri mariner amb Montolivet, Russafa i el centre de la ciutat “que va ser paralitzada i abandonada pel govern del PP del qual ella formava part”.

“Una altra evidència de l’èxit de l’obertura de l’L10 per part del Govern de Ximo Puig és que fins i tot María José Catalá s’ha acostat a conéixer Natzaret. De fet, ha pogut arribar-hi amb metro, si ho ha fet, i no ha hagut de fer-ho remant amb barca, perquè aquell era el resultat del Consell del qual ella era portaveu. Una línia abandonada que deixava desconnectat el barri de Natzaret; ara tenim una L10 que connecta amb la resta de la ciutat fins i tot a aquelles persones la concepció política de les quals no ix del centre”, ha manifestat el regidor d’Hisenda sobre la visita que Catalá ha fet aquest matí a Natzaret “gràcies a la infraestructura que ha posat en funcionament un govern socialista”.

El regidor ha criticat l’“oportunisme” de la portaveu “a temps parcial” del PP a l’Ajuntament de València per reivindicar ara aquesta infraestructura vital per a Natzaret que la Generalitat de Ximo Puig ha posat en servei després que el govern del PP del qual ella formava part l’abandonara. “És per això que, amb molt poca vergonya i amb moltes ganes de fer-se la foto, el Partit Popular anirà a Natzaret a reivindicar aquell forat navegable que van deixar i en el qual un govern progressista ha posat una línia de metro”, ha finalitzat el regidor d’Hisenda i portaveu del Partit Socialista a la ciutat de València.