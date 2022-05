Serra rep el distintiu especial per la seua “festa de la cirera”

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha visitat aquest dilluns el municipi de Serra per a entregar a l’alcaldessa de la localitat, Alicia Tusón, la distinció de festa d’interés turístic autonòmic a la Fira de la Calderona - Dia de la Cirera, que se celebrarà el cap de setmana del 4 i 5 de juny.

Es tracta d’una cita turística per a promoure el producte més típic de Serra, la cirera, emmarcada en la Fira de la Calderona, el gran aparador de l’oferta turística, comercial i gastronòmica de la localitat i la comarca.

El titular de Turisme ha aprofitat la seua visita al municipi per a conéixer els diferents recursos turístics de Serra, com la torre de l’Ermita, part de la ruta de les Escultures, així com la plaça S. M. La Primitiva, on se situa l’obra commemorativa de la ruta del Greal.

Serra es troba integrada en el Pla territorial de dinamització i governança turística de la Mancomunitat Camp de Túria. Així mateix, en els últims tres anys, Turisme Comunitat Valenciana ha destinat a l’Ajuntament de Serra més de 60.000 euros en ajudes per a impulsar iniciatives turístiques i fer costat al sector turístic del municipi.