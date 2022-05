Compromís proposa "democratitzar" els equips de futbol perquè siguen propietat de l'afició i no d'una empresa

Compromís ha presentat una proposició no de llei (PNL) en les Corts per a "democratitzar" els equips de futbol i posar èmfasi en el fet que "han de ser propietat de l'afició i no d'una empresa".

Així ho ha avançat la síndica de la coalició, Papi Robles, un dia després que el València CF anunciara la destitució d'Anil Murthy com a president a conseqüència dels seus àudios filtrats durant una reunió amb empresaris en els quals desqualificava l'afició i partits polítics.

Després de mostrar el seu rebuig a aquestes filtracions, Robles ha lamentat que el fet que els clubs estiguen en mans d'empreses genera "molts problemes" per als seguidors, per la qual cosa ha demanat el suport de la resta dels grups parlamentaris quan la iniciativa es debata en ple.

Entre la resta de grups del govern autonòmic, en roda de premsa després de la junta de síndiques, la socialista Ana Barceló ha insistit que la posició del PSPV és que el València CF "complisca la legalitat i res més", al marge de la destitució de Murthy. "Que no se n'isquen d'aquest marc, no hi ha més", ha resolt sobre els compromisos del club 'che' amb la ciutat i amb l'afició.

Ferran Martínez, adjunt d'UP, ha explicat que la PNL de Compromís és en el que s'ha substanciat l'anunci del 'president' de les Corts, Enric Morera, d'impulsar una declaració institucional per a defensar l'estabilitat del València CF. "S'ha comés un gravíssim error en convertir els clubs de futbol en societats anònimes dependents de grans empresaris, i això ens ha fet arribar fins on estem ara", ha constatat.

Des de l'oposició, M. José Catalá (PP), també portaveu popular a l'Ajuntament, ha atribuït la proposta anunciada per Compromís al fet que "està intentant canviar la seua posició equivocada respecte al València CF". Ha demanat que la Generalitat li facilite "tota la documentació" relacionada amb l'Actuació Territorial Estratègica (ATE) de Mestalla i "totes les comunicacions" amb el consistori i els amos del club.

També ha reclamat que compareguen sobre aquest tema en el parlament el director general de l'Institut Valencià de Finances (IVF), Manuel Illueca, i el conseller d'Economia, Rafa Climent. I ha acusat PSPV i Compromís de "dir molt i fer poc" tant en el Consell com en l'Ajuntament en relació al futur del València CF.

Ruth Merino (Cs) ha compartit el "malestar i gran pesar" dels valencianistes per la situació de l'equip, encara que ha remarcat que a les Corts no els correspon "immiscir-se" en assumptes on no tenen competència.

I de Vox, Ana Vega ha dit que el València CF "no mereix el maltractament que està patint per part d'aquest senyor" i que "els contractes estan per a complir-los", en lloc "d'insultar tot el valencianisme".

Moció a l'Ajuntament

A escala municipal, Compromís per València presentarà una moció en el ple de l'Ajuntament per a, de manera unànime, "com a institució i sense interessos partidistes", instar la direcció del València CF a complir "sense més demora" les seues obligacions amb la ciutat, a més de mostrar respecte "pels valors que el van convertir en un gran club, referent de l'Estat i Europa".

Aquesta iniciativa planteja la modificació de la Llei de l'esport en el Congrés per a fomentar la participació de les aficions i dels accionistes minoritaris, al mateix temps que rebutja les pràctiques dels propietaris majoritaris que "posen en risc el patrimoni social i cultural dels equips, com és el cas del València Club de Futbol".

El desembre del passat any es va presentar un avantprojecte de llei que elimina per als clubs l'obligatorietat d'haver de convertir-se en SAD (societat anònima esportiva), però "no diu res sobre com retornar a les aficions la propietat dels que ja ho són", adverteix la coalició, que governa en el consistori junt amb el PSPV.