Entra en funcionament el nou carril bici de Sant Vicent Màrtir

El Servei de Mobilitat Sostenible de l’Ajuntament de València dona per conclosos els treballs del carril bici de Sant Vicent Màrtir entre el carrer Marvà i la plaça d’Espanya, que permet des de hui connectar els barris del sud-oest, com Patraix, la Raiosa i Arrancapins, amb el centre, per aquesta important artèria de la ciutat.

El nou carril de 375 metres, bidireccional, segregat en calçada (exceptuant les necessàries connexions amb els carrils bici existents en vorera) i de 2,50 metres d’amplària mitjana, ompli el buit que quedava des del carrer Marvà fins a la plaça d’Espanya i connecta, així, amb els vials ciclistes de Roís de Corella, passatge de Ventura Feliu, carrer Marvà, les grans vies i Sant Vicent Màrtir fins a la plaça de Sant Agustí i l’anell ciclista.

“El tram de carril existent a la Raiosa, que deixava les persones usuàries en la calçada, ja tenia un ús important, però aquesta continuïtat i la seua inclusió en la xarxa de la ciutat significarà, amb tota seguretat, un abans i un després en l’ús de la bicicleta i els vehicles de mobilitat personal al barri, perquè, ara sí, el veïnat tindrà la possibilitat de desplaçar-se amb bici o patinet amb la percepció de fer-ho en un espai propi i protegit”, ha explicat el regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi.

En la línia de treball de millora dels espais per als vianants, el Servei de Mobilitat Sostenible ha procedit, d’altra banda, a fer una modificació en el carril bici de Sant Vicent, baixant a la calçada el tram d’aproximadament 20 metres que circulava sobre vorera a l’altura del carrer de la Mascota. Aquesta millora per als vianants se suma a d’altres integrades en el projecte inicial, com són l’ampliació de voreres i illetes centrals a l’altura de la plaça d’Espanya, la baixada a calçada del tram de 18 metres de carril bici pròxim al carrer Marvà, la reducció de la longitud de l’encreuament en els passos per als vianants i la reubicació d’alguns d’aquests per a permetre una millor comunicació entre voreres a la plaça d’Espanya, així com millorar l’accessibilitat per a les persones invidents.

Els treballs, adjudicats a Grupo Bertolín, SAU per un import de 226.839,63 euros (IVA inclòs), han rebut una subvenció del 90 % del pressupost inicial sol·licitat, sense IVA, pels fons Next Generation de la Unió Europea.