L'energia fotovoltaica és incompatible amb reserves de fauna o vies pecuàries

Amb el 42,3 % de la Comunitat Valenciana amb una sensibilitat ambiental màxima per al desplegament de centrals fotovoltaiques, segons el Ministeri per a la Transició Ecològica, el decret del Consell per a la implantació de les energies renovables blinda els parcs, les reserves i els monuments naturals, els paisatges protegits i les zones humides. Tampoc considera compatibles amb les plantes solars aquells projectes que afecten les vies pecuàries, les reserves de fauna i les microreserves de flora.

La Conselleria d'Agricultura i Transició Ecològica inclou en aquesta llista, per a salvaguardar-los, els espais de la Xarxa Natura 2000, com ara les zones especials de conservació (ZEC) i les d'especial protecció per a les aus (ZEPA), hàbitats prioritaris i d'interés comunitari, amb norma de gestió aprovada. El mapa elaborat pel departament de Mireia Mollà en 2020 per a facilitar l'elecció de les zones més recomanables només recull la capa referent al medi natural. Falten les corresponents de les conselleries de Política Territorial i Economia Sostenible.

En els llocs d'interés comunitari (LIC) o les ZEPA sense normes de gestió aprovades, l'explotació de panells estarà condicionada a l'avaluació de les repercussions. En la mateixa tessitura es troben els hàbitats protegits, que requeriran un informe de la Direcció General de Medi Natural. Les forests d'utilitat pública també estaran supeditades a l'afecció del bé protegit.

Els criteris específics de la conselleria per a la implantació de plantes solars en àrees d'amortiment d'enclavaments protegits, bàsicament de parcs naturals, els dictaminarà la normativa de cada pla d'ordenació de recursos naturals (PORN). Per als paratges naturals municipals, mentrestant, serà el pla especial local el que servirà de base per a decidir la viabilitat final o no. La reserva valenciana de caça i refugis de fauna també queden per determinar.

El decret del Botànic prioritza la implantació de centrals d'energia fotovoltaica en sòls degradats per explotacions mineres i abocadors, o en aquells de baixa activitat agrícola. A més, recull la necessitat d'utilitzar camins existents i evitar l'obertura de nous accessos i de minimitzar l'impacte generat per infraestructures d'evacuació fins a la connexió a les xarxes de transport o distribució d'energia elèctrica. Punt en el qual s'incideix a aprofitar els corredors o corredors ja creats, compartint quan siga possible tècnicament i econòmicament els suports existents.

Condicions paisatgístiques

A les condicions generals se sumen factors territorials i paisatgístics concrets. Per exemple, evitar sòls amb pendents superiors al 25 %, aquelles zones amb perill d'inundació, minimitzar el segellament perquè els mòduls fotovoltaics se situen sobre el terreny natural i també preservar els aqüífers. Amb l'excepció que s'empre tecnologia apropiada que garantisca la infiltració de l'aigua al subsol. La introducció de mesures preventives i correctores pot ajudar a superar l'avaluació ambiental, coincideixen tant la conselleria com el ministeri.