El Nou Bàsquet Torrent celebra el seu 50é aniversari

L'Àgora del Parc Central va acollir dissabte passat l'acte de commemoració del 50é aniversari del Nou Bàsquet Torrent, en un esdeveniment en el qual es van congregar l'actual equip, jugadors, entrenadors i directius històrics, que van ser reconeguts per la seua tasca per a fer créixer el bàsquet a la ciutat durant les últimes cinc dècades. A l'acte va assistir l'alcalde Jesús Ros acompanyat per la regidora d'Esports, Susi Ferrer, i altres membres de la corporació municipal, que hi van estar presents per a retre homenatge a aquest conjunt.

Després de felicitar els membres del Nou Bàsquet Torrent i al mateix club pels seus cinquanta anys d'història, la regidora d'Esports, Susi Ferrer, va voler mostrar el seu agraïment per “formar no sols jugadors, sinó també persones”. L'edil també va destacar “la tasca del club per a enriquir el patrimoni esportiu de la nostra ciutat, lluitant per impulsar l'esport del municipi durant generacions, perquè hui puguem dir amb orgull que Torrent viu l’esport”.