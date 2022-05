Startup Valencia i Fira València subscriuen un acord

Startup Valencia i Fira València han signat un acord de col·laboració amb l’objectiu d’“acostar al teixit empresarial les solucions innovadores desenvolupades pels agents de l’ecosistema emprenedor valencià”.

Com assenyala el president de Startup Valencia, Juan Luis Hortelano, “l’aportació de valor als sectors productius de la regió és una de les senyes d’identitat de Fira València: crear un marc de col·laboració amb aquesta institució brinda a l’ecosistema emprenedor valencià l’oportunitat de donar a conéixer les seues propostes i presentar-les de manera més directa i efectiva al seu públic objectiu, així com facilitar a les empreses l’espai d’innovació oberta que necessiten per a ser més competitives”.

A més, aquesta aliança busca “facilitar un contacte directe entre les start-ups i el mercat al qual dirigeixen els seus productes i serveis en funció de l’etapa de desenvolupament en què es troben”. D’aquesta manera, les empreses innovadores i tecnològiques podran testar els seus productes, conéixer potencials clients, trobar inversors o donar visibilitat a les seues propostes. Totes aquestes accions aniran dirigides a consolidar la seua presència i el seu model de negoci, detallen els responsables de la iniciativa en un comunicat.

Els emprenedors valencians també tindran accés i condicions preferents en els espais de Fira València per a participar en els certàmens propis de la institució firal. Així mateix, es preveu el desenvolupament d’activitats i de continguts complementaris a la participació comercial.

Des de Startup Valencia es posaran en marxa els mecanismes necessaris per a difondre les accions i oportunitats que Fira València brinda a tot l’ecosistema emprenedor.

Per al director general de Fira València, Enrique Soto, aquest és un “gran acord que permetrà que els expositors de totes les nostres fires tinguen accés preferent al treball de les start-ups”. Soto considera que les iniciatives que faciliten la innovació en l’empresa són clau per a afrontar un moment com l’actual, en el qual els canvis se succeeixen a gran velocitat.