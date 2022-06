Adeu a Lorena Segura, la primera jugadora en el Mur dels Somnis

El València Basket Femení de la pròxima temporada va prenent forma definitiva a falta del fitxatge d'una interior, ja que aquest mateix dimarts s'ha confirmat també l'adeu de Lorena Segura, la primera jugadora a entrar en el Mur dels Somnis de L'Alqueria del Basket després de debutar amb el primer equip.

La valenciana va arribar al València Basket en 2015 amb 15 anys com a cadet de primer any. En la campanya 2018/19, mentre estava vinculada al Picken Claret d'LF2, va arribar el seu debut amb el primer equip taronja en LF Endesa. Ja en la 2020/21, el seu gran esforç li va permetre fer-se un lloc com una jugadora més en la plantilla de Rubén Burgos. En aquell any va aconseguir amb l'equip el títol de l'Eurocup Women, el primer en la història de la secció femenina, i arribar a les finals de Copa de la Reina i LF Endesa. En aquesta passada temporada ha alçat els títols de Supercopa LF Endesa i SuperCup Women i ha aconseguit amb l'equip arribar a una nova final de lliga.

El València Basket agraeix la seua entrega durant tota la seua etapa de taronja, en la qual va arribar a jugar 82 partits, anotar 164 punts, ficar 30 triples, repartir 32 assistències, agafar 75 rebots i aconseguir 22 robades. A més, aquesta temporada ha disputat 13 minuts de mitjana per partit. Uns números que reflecteixen la seua importància creixent en l'equip i l'exemple a seguir que és per a tots els joves jugadors de L’Alqueria del Basket. Per això, afig el club, la samarreta de Lorena serà indultada i formarà part de l'extensa col·lecció històrica del club allotjada enfront de la botiga de L’Alqueria.

Repeteix experiència en el 3x3

La jugadora finalitza la seua etapa amb el combinat 5x5, encara que en aquests moments segueix vinculada al València Basket com a part de l'equip 3x3 taronja, que ja està en actiu. «El club vol desitjar-li la major de les sorts en els seus nous reptes professionals i recordar-li que les portes del València Basket estan obertes per a ella, perquè sempre formarà part de la família taronja. Gràcies per tot, Lorena!», va assenyalar el club en el seu comunicat.

Poc després, la mateixa Lorena s'acomiadava de companyes, club i afició en una emotiva carta en les seues xarxes socials. «Els nostres camins se separen, però la Fonteta és i serà sempre la meua segona casa», va assenyalar la valenciana.