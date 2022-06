Baixa el nombre d'estudiants en la selectivitat després de dos anys rècord

Un total de 22.511 estudiants de la Comunitat Valenciana participaran la setmana que ve en la convocatòria ordinària de les proves d'accés a la universitat (PAU) corresponents al 2021-22.

Per a aquests joves, la majoria procedents de 2n de Batxillerat, ja ha començat el compte arrere, perquè els exàmens començaran dimarts que ve 7 de juny a les 9.30 hores, i finalitzaran el dijous 9 de juny.

D'aquests, més de 22.000 estudiants, el 60 % són dones i el 40 %, homes, segons ha informat hui la Conselleria d'Innovació. La xifra, encara que és elevada, suposa un descens respecte als candidats dels dos últims cursos, quan es va arribar al rècord de 23.979 estudiants en 2019-20 i a més de 24.500 estudiants el passat 2020-21, sent aquest últim el registre més elevat dels últims 10 anys.

Exàmens en els diferents campus

Per universitats, les dues universitats de la província de València són les que acolliran un major nombre d'estudiants, amb 6.572 alumnes que s'examinaran a la Universitat de València i 5.639 a la Universitat Politècnica de València.

Després estan les dues universitats de la província d'Alacant, que acolliran un total de 7.714 estudiants, dels quals 4.011 faran les proves a la Universitat Miguel Hernández d'Elx i 3.703 a la Universitat d'Alacant.

Finalment, a la Universitat Jaume I de Castelló s'examinaran un total de 2.586 alumnes.

La major part de l'estudiantat accedeix a les PAU després de cursar Batxillerat, mentre que 1.523 estudiants procedeixen de cicles formatius. Cal destacar que el nombre de dones que es presenten a les PAU després de completar un cicle formatiu és quasi el doble que el d'homes que hi accedeixen per aquesta via.