Noves plantacions a les places de la Reina i Bruges

Amb l'arribada de les altes temperatures s'han activat les operacions de plantació del nou arbratge de la plaça de la Reina, la reforma i la conversió en zona de vianants de la qual entra així en la recta final, així com de les grans jardineres de la plaça de Bruges que van quedar pendents dins del projecte de reforma de les monumentals places de Bruges i el Mercat impulsades per la Regidoria de Desenvolupament Urbà. En aquesta última plaça els treballs de jardineria conclouran aquest divendres, 3 de juny.

A la plaça de la Reina, que serà ombrejada amb tendals llevadissos, també ha començat a arribar ja l'arbratge nou que també aportarà ombres a la plaça, bàsicament palmeres de gran port que ja estan plantades en els seus escocells i que han requerit una grua de grans dimensions per a col·locar-les.

La plaça més turística de València, presidida per la catedral i la torre de Santa Catalina, duplicarà l'arbratge (passant de 53 a 115 exemplars), comptarà amb quasi mil metres quadrats d'espècies arbustives diverses, segons el projecte aprovat per la Regidoria de Mobilitat, responsable d'una de les intervencions estrela del govern del Rialto per a la pacificació del trànsit i la recuperació d'espai públic per al ciutadà. La presència de l'aparcament subterrani de dues plantes de la plaça, renovat i modernitzat per complet, limita la plantació d'arbratge, d'ací la incorporació de pèrgoles i tendals que multiplicaran per cinc la superfície d'ombra actual fins a arribar als 1.317 metres quadrats.

Per a garantir el confort climàtic hi haurà, a més, difusors d'aigua i fonts.