Puig aprofundeix en el seu discurs federalista en el 40é aniversari de l'autogovern valencià

A penes unes hores després de plantejar la descentralització d'algunes de les principals institucions de l'Estat, el president Ximo Puig ha aprofundit en aquesta via federalista durant l'acte de commemoració del 40é aniversari de l'Estatut d'Autonomia celebrat aquest dimecres al nou Palau de les Comunicacions, l'antiga seu de Correus a la plaça de l'Ajuntament de València.

El líder del Consell ha destacat la lluita social i política que va fer falta per a il·luminar el text: "Als valencians mai ens han regalat res, tampoc l'autogovern", ha dit.

Així, ha celebrat que l'Estatut simbolitza les ganes de "viure junts" i "sense sectarismes", ja que el document "permet 5 milions de maneres de ser valencià". I ha afegit que l'Estatut "també són els hospitals, el metro i les universitats", entre altres coses.

Puig ha defensat que aquesta gestió autonòmica del públic ha quedat exemplificada amb la "capacitat de decisió" del Consell durant la pandèmia i amb l'arribada de Volkswagen a Sagunt per a construir-hi una gigafactoria de bateries. Dos fets que componen el que ha denominat la "veu valenciana". Una veu "que dialoga, acorda i proposa". Una veu que "no crida, no crispa i no polaritza", ha enumerat.

En to reivindicatiu i mirant al futur, ha assenyalat que el document "obliga" a "posar fi a tots els centralismes", que ha considerat "ineficients", "injustos" i "més propis del s. XIX", perquè hui la realitat és "policèntrica".

Per tot això, ha exigit "més equitat i descentralització". "Reivindiquem una Espanya d'espanyes, més justa i integradora amb les diversitats".

Presents i absents

Prèviament van prendre la paraula la consellera de Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica, Rosa Pérez Garijo, sobre l'àrea de la qual recauen les competències dels actes commemoratius; Joan Lerma, expresident de la Generalitat i líder del Consell quan es va aprovar l'Estatut en 1982, i Joan Sifre, comissari dels actes.

Com a organitzadora, Pérez Garijo ha sigut l'encarregada de triar el lema del 40é aniversari: "Fent país". Un eslògan que no ha agradat a la dreta i ha fet que PP primer i Cs i Vox després cancel·laren la seua assistència a l'acte de hui per considerar-lo "separatista". Sense esmentar-los directament, la consellera ha assegurat que aquesta és una celebració "oberta al conjunt de la ciutadania", que en la seua "majoria", ha afegit, entén l'autogovern com un "projecte propi" compartit "en tot el territori".

Lerma, per la seua banda, ha posat el focus en el futur i ha demanat que no es repetisquen els desacords per "interessos polítics" del seu temps, que van fer que la Comunitat Valenciana fora el nové territori de l'Estat a confirmar el seu autogovern legalment malgrat que "va ser dels primers" a començar a negociar-lo.