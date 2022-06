El festival Sagunt a Escena puja un 38 % el seu pressupost respecte a 2019, l'edició abans de la pandèmia. El certamen d'arts escèniques compta amb uns 640.000 euros de pressupost en el qual participen l'Institut Valencià de Cultura, la Diputació de València, l'Ajuntament de Sagunt i patrocinadors que aporten 17.000 euros a la partida.

El nou secretari autonòmic de Cultura, Ximo López, ha coprotagonitzat el seu primer acte oficial davant la premsa amb motiu de l'anunci de la programació, formada tant per produccions de dansa, circ, teatre de text i grecollatí, el gènere emblema del festival.

En la presentació de hui al Teatre Principal, hi han participat Ximo López; Inma Expósito, directora del festival; Darío Moreno, alcalde de Sagunt, i Marylène Albentosa, directora de l'Escalante en representació de la diputada de Teatres, Glòria Tello, que no hi ha pogut assistir.

Safo i El misántropo són els espectacles que encapçalen la programació. El primer està protagonitzat per la cantant Christina Rosenvinge, i el segon per l'espanyola Beatriz Carvajal. Les entrades es posaran a la venda hui a través del web de Sagunt a Escena.

Programació al Teatre Romà

El festival se celebrarà del 4 al 28 d'agost al Teatre Romà de Sagunt. Al Teatre Romà es presentaran 8 espectacles amb 9 funcions. L'obertura del festival al Teatre Romà serà el 6 d'agost, amb Júlia, l'obra de teatre de la companyia alcoiana La Dependent sobre el text d'Isabel-Clara Simó, amb adaptació i direcció de Gemma Miralles.

L'11 d'agost la companyia cubana Acosta Danza portarà al Romà l'espectacle Tocororo Suite, amb coreografia de Carlos Acosta i música de Miguel Núñez.

Un dels plats forts d'aquesta edició del festival arribarà els dies 13 i 14 d'agost amb José Mercé i la gira del seu disc El Oripandó, el resultat d'un llarg i intens treball de conceptualització, composició i producció amb Antonio Orozco.

El 18 d'agost, el Teatre Romà acollirà el teatre clàssic de Lazona, amb l'obra El misántropo, de Menandre, dirigida per Carol López i amb Beatriz Carvajal, Jesús Castejón i Àngel Ruiz com a intèrprets. Tant aquesta obra com Safo, una producció a càrrec del Teatre Romea, el Festival de Teatre Clàssic de Mèrida i el Festival Grec de Barcelona, són dues produccions que es podran veure per primera vegada en el nostre territori a Sagunt a Escena. Safo arribarà el 20 d'agost a Sagunt, una proposta de teatre musical que fa una relectura del mite amb Christina Rosenvinge, María Folguera i Marta Pazos.

La música vindrà de la mà del contratenor francés Philippe Jaroussky i el guitarrista Thibaut Garcia, el 21 d'agost, amb l'espectacle À sa guitare.

El 24 d'agost, la irreverència de Miss Beige portarà la performance participativa Secretos de Alcoba fins al Teatre Romà, amb Ana Esmith com a creadora i performer.

Finalment, la programació del Teatre Romà d'aquesta edició conclourà el 27 d'agost amb el teatre musical Ladies Football Club, de Barco Pirata, amb la direcció de Sergio Peris-Mencheta. Onze actrius donaran veu a una de les històries menys conegudes de l'esport, la creació i prohibició dels primers equips de futbol femení a Europa.