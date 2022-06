La Comunitat Valenciana continua sense cap cas dels llinatges més contagiosos d’òmicron

El llinatge BA.2 de la variant òmicron de coronavirus, també anomenat “silenciós”, és el predominant des de fa uns quants mesos en desplaçar el BA.1, que va ser el llinatge majoritari durant la primera fase d’expansió de la sisena onada, la més contagiosa de tota la pandèmia. La Comunitat Valenciana, de moment, no ha registrat cap cas dels llinatges BA.4 i BA.5, descrits per primera vegada a Sud-àfrica, mentre que aquests sí que estan circulant ja en fins a nou comunitats autònomes, amb Navarra al capdavant, amb el 14,2 per cent de casos d’aquestes soques més contagioses.

Segons l’últim informe de la situació epidemiològica de les variants de SARS-CoV-2, amb dades epidemiològiques de la setmana 20 de l’any (inclou del 16 al 22 de maig), a la Comunitat Valenciana el 100 % dels casos corresponen al llinatge “sigil·lós” BA.2, que també copava la totalitat dels probables positius setmanes anteriors, ja que de la resta de llinatges —també dels denominats BA.1 i BA.3— no es tenen encara casos confirmats mitjançant PCR específica, si bé el nombre de mostres analitzades és més aïna escàs si es comparen amb les que duen a terme altres autonomies. Els dos nous llinatges d’òmicron BA.4 i BA.5 són encara més transmissibles que la variant “silenciosa”, per la qual cosa “es considera probable que desplacen l’actual majoritari BA.2 en les pròximes setmanes en Europa”, segons l’informe del Ministeri de Sanitat. De fet, a Sud-àfrica, poc després de detectar-se, es van convertir en dominants. Actualment, als països europeus on s’han detectat estan en baixos nivells de circulació, excepte a Portugal, on suposen ja la major part dels casos diagnosticats. Els investigadors han estimat, en concret, un augment de transmissibilitat del 10 % d’aquests dos nous llinatges respecte a BA.2, que, al seu torn, és un 30 % més contagiós que el llinatge primigeni d’òmicron, el BA.1. “Les mutacions presents en BA.4 i BA.5 suposen un important canvi antigènic (particularment enfront de BA.1), la qual cosa podria atorgar-los un avantatge de creixement gràcies a una major escapada immune”, resumeix el document de Sanitat, que adverteix que als Estats Units, un subllinatge de BA.2 també està mostrant un ritme de creixement superior comparat amb la resta de soques. El 100 % dels contagis valencians corresponen a la variant “sigil·losa” BA.2 en les últimes setmanes Les comunitats que fins ara han detectat aquests llinatges més contagiosos són Andalusia, Astúries, Canàries, Cantàbria, Catalunya, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia i Navarra. Els percentatges oscil·len entre el 0,2 % de Canàries i l’esmentat 14,2 % de Navarra. No suposen més gravetat Pel que fa a si poden transmetre la malaltia de manera més greu, “fins ara no s’han observat diferències en la gravetat dels casos per a cap d’aquests llinatges”, exposa l’informe de Sanitat, en què també s’indica que, en el moment actual, circulen diversos llinatges recombinants que presenten en el seu genoma fragments d’altres llinatges de les variants delta i òmicron o de diferents llinatges d’aquesta última.