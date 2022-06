Una enquesta dona el triomf a la dreta a València amb PSPV i Compromís empatats

No són moltes les enquestes que es fan sobre la ciutat de València, però a mesura que s’aproximen les eleccions, per a les quals encara falta un any, comencen a aparéixer-ne algunes amb resultats ajustats i canviants. L’última ha sigut la del web especialitzat en el tema Electomanía, que dona el triomf al bloc de dretes format pel PP i Vox, ara en l’oposició. En concret, el Partit Popular que lidera María José Catalá obtindria un 29,2 % dels vots i 11 regidors, tres més dels que té en l’actualitat. I Vox, que lidera José Gosálvez i que ara té dos representants en la corporació, passaria a tindre’n sis amb un 16,6 % dels sufragis. En conjunt, les dues forces sumarien els 17 regidors que donen la majoria absoluta, ja que la corporació la formen 33 representants. El gran perjudicat en aquest cas és Ciutadans, liderat per Fernando Giner, que es quedaria en un 4,8 % dels vots, a només unes dècimes d’obtindre representació. Ara té sis regidors.

Els socialistes pugen, Compromís baixa Pel que fa al bloc d’esquerres, que en l’actualitat té el govern de la ciutat gràcies als 10 regidors de Compromís i els 7 del Partit Socialista, la tendència és a la baixa, tant que perdrien la majoria necessària per a continuar al capdavant del consistori. El grup Compromís, el líder actual del qual, l’alcalde Joan Ribó, encara no ha decidit si repetirà com a candidat en 2023, obtindria el 21,5 % dels vots i 8 regidors, els mateixos que obtindria el Partit Socialista de Sandra Gómez, amb el 21,2 % dels sufragis. Cal assenyalar que les dues formacions portarien tendències diferents i mentre que Compromís perd dos representants, els socialistes en guanyarien un. Unides Podem, que en l’actualitat està sense representació municipal, continuaria fora de l’Ajuntament amb un 4,6 % dels vots, també molt prop d’obtindre representació. L’enquesta d’Electomanía està feta sobre una mostra de 1.007 respostes, executada entre els dies 3 i 22 de maig, i amb un marge d’error de 3 punts.