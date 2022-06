Mendes torna als comandaments

Tot i ser titlat sempre de projecte a llarg termini, la realitat és que el València de Meriton torna a 2014 de ple. Peter Lim s’encomana de nou a Jorge Mendes, que tindrà un pes molt important en la planificació esportiva de l’entitat per a la pròxima temporada. El ‘superagent’ lusità tindrà comandament en plaça i el primer símptoma és l’arribada de Gennaro Gattuso a la banqueta valencianista. Amb la figura del director esportiu totalment debilitada i en plena transició directiva amb el cessament fulminant d’Anil Murthy, el mercat valencianista tindrà un clar accent portugués.

Quan Lim va desembarcar a València després del procés de venda, ho va fer amb Mendes com el seu gran home de confiança. Va posar d’entrenador Nuno Espírito Santo i va pintar el mercat color Gestifute amb futbolistes com André Gomes, Rodrigo Moreno o João Cancelo. El pes de l’agent va ser molt elevat en els primers mercats, però el declivi esportiu de l’equip després de la segona temporada amb Meriton en l’entitat li va relegar a un segon pla, especialment després de l’arribada de Mateu Alemany. Ara, en un context de desordre total en l’àmbit estructural, Lim li torna a encomanar que utilitze la seua influència i el seu maneig del mercat per a confeccionar la plantilla.

Amb Bordalás encara en el càrrec, Meriton ja planejava la successió. De fet, tal com revelava Onda Deportiva, Murthy i Joey Lim van viatjar a Milà el 6 d’abril —abans fins i tot de la final de Copa— per a reunir-se amb ell i perfilar la seua arribada. L’italià, de fet, fa ja temps que disposa d’informes damunt de la taula per a estudiar la plantilla del València i el pla de Lim de cara a la pròxima campanya. Amb el vell-nou rol de Mendes dins del club i la presència de Gattuso en la banqueta, la pregunta continua sent quin paper tindrà Miguel Ángel Corona en la confecció de l’equip per a la pròxima campanya.