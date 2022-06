Sagunt a Escena es prepara per al seu ‘any 0’

A un any de complir el 40 aniversari, el festival més longeu de l’Institut Valencià de Cultura suma suports en els sectors públic i privat. Sagunt a Escena augmenta un 38 % el pressupost respecte a l’edició ‘prepandèmica’, la de 2019, fent un “esforç pressupostari considerable”. El certamen compta enguany amb 637.000 euros, 15.000 dels quals venen de participació privada. “Aquest és un certamen absolutament consolidat, que ha augmentat la seua col·laboració amb altres festivals nacionals i no ha deixat d’augmentar en espectacles i espais en la programació”, va destacar el nou secretari autonòmic de Cultura, Ximo López, que ahir va mantindre la seua primera trobada amb la premsa per a la presentació de Sagunt a Escena.

En l’acte també van participar Inma Expósito, directora del festival; Darío Moreno, alcalde de Sagunt; i Marylène Albentosa, directora de l’Escalante, que va acudir en representació de la diputada de Teatres, Glòria Tello, que no hi va poder assistir. El certamen se celebrarà del 4 al 28 d’agost. Els plats forts del Teatre Romà seran ‘Safo’ i ‘El misántropo’, produccions procedents del Festival Internacional de Teatre Clàssic de Mèrida i del Grec de Barcelona. També destaca ‘Júlia’, l’adaptació de l’obra d’Isabel Clara-Simó signada per Gemma Miralles, que es va estrenar l’anterior temporada al Teatre Principal de València. L’Off Romà, la programació gratuïta duta a terme en espais públics de Sagunt, estarà format per espectacles infantils o circenses de companyies valencianes. El festival arrancarà el 4 d’agost amb el circ de la Finestra Nou Circ, ‘Tramvia núm. 12’, que tindrà lloc a la Glorieta de Sagunt, al costat del consistori. A continuació, també a la Glorieta, serà el torn del grup valencià Tito Pontet, que presentaran el seu nou disc. El 5 d’agost, la companyia La Mecànica & Mime Prague portaran fins a la Glorieta la proposta ‘Water falls’, de teatre de carrer. El 7 d’agost, OtraDanza, amb Asun Noales i Lucas Escobedo, posaran en escena l’espectacle de dansa ‘La banda’. L’obertura del festival al Teatre Romà serà el 6 d’agost, amb ‘Júlia’ i el dia 11 arribarà la producció de dansa ‘Tocororo Suite’, amb coreografia de Carlos Acosta i música de Miguel Núñez. La programació del Teatre Romà d’aquesta edició conclourà el 27 d’agost amb el teatre musical ‘Ladies Football Club’, de Barco Pirata, amb la direcció de Sergio Peris-Mencheta. Onze actrius donaran veu a una de les històries menys conegudes de l’esport, la creació i prohibició dels primers equips de futbol femení a Europa. L’apartat musical el formaran Versonautas, amb un concert a la Casa dels Berenguer de Sagunt, i José Mercé, que presentarà ‘El Oripandó’, un espectacle musical autobiogràfic sorgit a partir d’anys de treball al costat d’Antonio Orozco. Es representarà durant dos dies, el 13 i el 14 d’agost. L’apartat internacional quedarà cobert amb la participació del contratenor francés Philippe Jaroussky i el guitarrista Thibaut Garcia, el 21 d’agost, amb l’espectacle ‘À sa guitare’. També ‘performance’ “Els nostres objectius han sigut crear una programació diversa, heterogènia, incloent-hi el màxim de disciplines possibles”, va assegurar la directora de Sagunt a Escena. De fet, enguany hi ha per primera vegada ‘performance’, de la mà de l’artista Miss Beige, famosa per la seua activitat en les xarxes socials i les seues ‘intervencions’ en llocs com Benidorm. Segons Expósito, el certamen ha rebut més de 700 propostes escèniques en la convocatòria pública. Com a novetat, Sagunt a Escena s’ha modernitzat amb una nova plataforma de venda d’entrades (oberta des d’ahir). També posarà més esforços en la comoditat del visitant habilitant més zones de pàrquing a Sagunt i un bus llançadora entre el consistori i el Teatre Romà. “Juanvi va marcar el camí” El nom de Juan Vicente Martínez Luciano, exdirector del certamen, mort el mes d’abril passat, es va repetir en diverses ocasions durant la presentació. “Juanvi va marcar el camí. Va tindre un paper fonamental en la reorientació del certamen a partir de 2016. Va deixar un Sagunt a Escena consolidat. El millor homenatge que li podem fer és continuar treballant”, va assenyalar el secretari de Cultura. “Juanvi sempre tenia un somriure i una solució per a cada problema. El seu record ens ha d’animar a projectar el festival més enllà de la Comunitat Valenciana”, va assenyalar l’alcalde de Sagunt, en referència a la meta del certamen des que es va fundar. Una projecció que haurà de demostrar de manera decisiva en l’edició de l’any que ve, quan complisca quatre dècades.