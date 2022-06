Stepv i CSIF rebutgen l’inici de curs el 8 de setembre

Els sindicats Stepv i CSIF han rebutjat la proposta de la Conselleria d’Educació que el curs 2022-23 comence el pròxim 8 de setembre —per a Infantil, Primària, Secundària i Formació Professional— i finalitze el 22 de juny de 2023, i proposen que comence el dia 12 de setembre.

La qüestió ha sigut tractada aquest matí en la taula sectorial i STEPV s’hi ha oposat, ja que considera que la Conselleria “no ha tingut en compte que estem negociant ara tot el desenvolupament curricular de totes les etapes educatives, que té assignatures noves i que s’han de desenvolupar amb el temps necessari per part del professorat (i encara no estan publicades en el DOGV)”, en referència a la implantació de la nova llei educativa.

A més, Stepv també hi posa com a argument el professorat interí. “Cal tindre en compte que aproximadament un 30 % del professorat canvia de centre cada any i necessiten un temps d’adaptació en el centre per a poder iniciar el curs amb un mínim de condicions”, afirmen.

Així mateix, recorden que els docents fa dos cursos que estan “constantment refent les seues programacions per a adaptar-les a les situacions que ha anat marcant la pandèmia, l’organització dels centres, els processos d’avaluació, la manera d’atendre l’alumnat i les famílies, etc. Ara fem front a uns currículums nous i a assignatures noves derivades de la LOMLOE, que arriben en un moment d’esgotament mental i físic del professorat”.

Per a Stepv, a més, tampoc és adequat acabar el curs el dia 22 de juny.

Per la seua banda, CSIF tampoc veu adequada la data del 8 de setembre i proposa que l’inici de les classes siga el dia 12 de setembre. La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) posa l’accent en el fet que “el calendari escolar per al curs 2022-23 que ha proposat la Conselleria no s’adequa a la realitat dels centres educatius”.

Per això, proposa que iniciar-lo el dia 12 “compliria els 175 dies preceptius que marca la LOMLOE i permetria als equips docents disposar de més temps per a preparar el començament de les classes i adaptar-se als currículums nous d’Infantil, Primària i Secundària”.

A més, CSIF considera que la proposta inicial de l’Administració, que augmenta dos dies lectius respecte al curs actual i que exigeix al personal docent valencià 181 jornades lectives, “és un error, una falta de sensibilitat i no valorar el tremend esforç que al llarg de tota la pandèmia han realitzat els equips directius i docents”.