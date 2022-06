Alaquàs llança una campanya per a fomentar el cens animal

La Regidoria de Benestar Animal de l’Ajuntament d’Alaquàs ha llançat una nova campanya per a recordar a la ciutadania l’obligatorietat d’inscriure els animals en el cens. Per mitjà d’aquesta acció, es vol posar especial èmfasi en la importància de registrar els animals per a vetlar pel benestar i la seguretat d’aquests.

La imatge de la campanya es pot veure ja en els OPI situats als diferents carrers d’Alaquàs i es distribuirà pels diferents canals d’informació municipal. A més, el consistori ha preparat un kit higienitzant per a totes les persones que censen les seues mascotes a fi de recordar-los netejar els orins i els excrements.

La inscripció en el cens animal es fa en el Departament de Benestar Animal de l’Ajuntament, on se’ls donarà d’alta en l’arxiu o registre d’animals corresponent. És important tindre en compte que la identificació per mitjà de xip és obligatòria i es fa en les clíniques veterinàries. Per a més informació, poden contactar amb l’apartat a través del telèfon 667201843 o escanejant el codi QR de la imatge de la campanya.

Aquesta campanya forma part de les iniciatives posades en marxa per aquesta regidoria al llarg de tot l’any. Es tracta d’una acció regulada en l’article 38 de l’Ordenança municipal reguladora de la tinença i convivència d’animals de companyia i en l’article 24 de la Llei 4/1994, de 8 de juliol, de la Generalitat Valenciana, per mitjà dels quals s’estableix l’obligació d’inscripció en el cens, així com les infraccions a què se sotmeten les persones que no compleixen amb aquesta obligació.