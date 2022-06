El Consell considera una “presa de pèl” la baixa inversió del Govern a la Comunitat Valenciana

Sense mitges tintes, ni esquivaments, ni explicacions dels tràmits administratius o que són projectes a llarg termini. La vicepresidenta de la Generalitat i portaveu del Consell, Mónica Oltra, va qualificar de “presa de pèl” l’execució del 42 % de les inversions previstes a la Comunitat Valenciana per part del Govern d’Espanya.

“El sentiment no és de discriminació, sinó directament d’una presa de pèl”, va indicar Oltra després de la reunió de l’executiu autonòmic. En aquest sentit, va mostrar el seu enuig perquè, tot i que en els comptes estatals es compleix la previsió de l’Estatut de rebre el 10 % de les inversions, posteriorment, no s’execute ni la meitat. “Per a aquest viatge no necessitàvem aquestes alforges”, va afegir recorrent al refranyer espanyol.

I enfront d’això, què fa el Consell? Oltra va assegurar que l’executiu autonòmic està “defensant vehementment” i que continuarà “treballant-hi”. Això sí, va admetre que li agradaria que el resultat “fora millor i més ràpid”, però va insistir que fins ara “hem defensat els interessos dels valencians, que per a això ens han votat".

Aquesta baixa execució pressupostària i la falta d’un nou sistema de finançament va servir també d’argument a Oltra enfront de la proposta de descentralització abanderada per Ximo Puig a l’inici de la setmana i que inclou el trasllat de seus estatals de Madrid a altres ciutats.

“No és una proposta comuna”, va expressar la portaveu del Consell en ser preguntada per la iniciativa. Va afegir: “El primer que s’ha de descentralitzar són els diners”, en referència a les inversions i el finançament autonòmic, “i després, que ens porten un quadre del Reina Sofia”. Si potser. El projecte de descentralització defensat per Puig no sembla així que acabe de convéncer Compromís, com mostren les paraules de la vicepresidenta, ni Unides Podem, que va qualificar la proposta de “maquillatge”.