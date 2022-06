La desembocadura del jardí del Túria: el desafiament final

Acabar el jardí del Túria és, juntament amb l’operació ferroviària i urbanística del Parc Central, la gran assignatura pendent de València. La urbanització, l’enjardinament i la regeneració ambiental de l’últim tram del llit vell, en l’actualitat un gran embornal a cel obert, és clau per a vertebrar de nord a sud els barris del Marítim, tant Natzaret i el Cabanyal-Canyamelar com els nous barris d’edificis moderns que creixen a Moreres, el camí Fondo i, en un futur, el Grau, el conegut PAI de la Fórmula 1.

Aquesta operació urbana tan complicada va centrar el debat celebrat ahir a l’Oceanogràfic promogut per Levante-EMV i patrocinat per la Regidoria de Participació Ciutadana i Acció Veïnal, l’Institut Mediterrani per al Desenvolupament Sostenible (Imedes-Simetria) i l’Organisme Autònom Municipal de Parcs i Jardins i Biodiversitat Urbana. També amb la col·laboració de l’Oceanogràfic i el Col·legi d’Arquitectes de la Comunitat Valenciana.

El jardí del Túria acaba ara passat l’Oceanogràfic. Més enllà del complex de la Ciutat de les Arts i la seua arquitectura futurista, acaba el col·lector hidràulic i l’aigua, mescla d’abocaments residuals, excedents de reg i pluvials, aflora i baixa fins a topar amb el port, des d’on es canalitza fins a la mar. La falta d’oxigenació de l’aigua embassada provoca des de fa dècades problemes de males olors i mortaldat de peixos.

L’Ajuntament de València, governat per Compromís i PSPV, acaba de convocar un concurs internacional d’idees per a donar solució al tram final del jardí del Túria.

A priori, i perduda la desembocadura històrica que el Port de València va cobrir en 2006, s’anuncia que el jardí acabarà en un gran parc de Desembocadura. Del concurs ha d’eixir el disseny per a l’esmentat parc, sense eixida a la mar, així com la solució per a donar continuïtat al jardí del Túria en l’últim tram, comprés entre l’Oceanogràfic i el pont de les Drassanes. La idea és mantindre l’aigua en superfície, sense canalitzar, com estava previst fins ara.

Els equips d’arquitectura, enginyeria i paisatge hauran d’aportar solucions per a regenerar l’aigua, on ja s’han aplicat amb un cert èxit, però sense continuïtat, tècniques de bioremediació. En el seu moment es va parlar de generar una platja fluvial, una xicoteta compensació per al barri de Natzaret, que en els anys huitanta va perdre la seua platja per l’expansió del port.

El jardí del Túria, que va somiar Ricardo Bofill, al qual es va afegir en el seu moment el parc de Capçalera, quedarà, així, complet. En xifres, es preveu la recuperació ambiental de 245.000 metres quadrats de superfície amb un cost estimat de 35 milions d’euros.

Al debat cal afegir, en qualsevol cas, com es resol la prolongació de l’Albereda (lateral del llit), que en el PAI del Grau no es prolonga fins a la mar i que els veïns i l’oposició exigeixen que seguisca en condicions similars a les actuals fins a la façana marítima.

Passat, present i futur. Com acabar el jardí. 1 Trams finals del llit vell en l’actualitat. 2 Panoràmica de l’últim tram del riu abans de la construcció de l’avinguda de França. 3 Llit davall del pont de les Drassanes.