La Fiscalia considera que hi ha indicis rellevants contra Mónica Oltra

La Fiscalia Superior de la Comunitat Valenciana considera que, ara com ara, “hi ha indicis rellevants” contra Mónica Oltra. Segons acaben d’informar fonts del ministeri públic, la fiscal superior també informa favorablement del fet que el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) és competent per a la instrucció i, si és el cas, l’enjudiciament de la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana.

La Fiscalia s’ha pronunciat així després que el lletrat de l’Administració de justícia de la Sala Civil i el Penal del TSJCV dictara dimarts passat una diligència d’ordenació perquè les defenses i les acusacions es pronunciaren sobre si l’alt tribunal valencià és competent per a investigar la vicepresidenta i consellera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra, pel tractament del departament que dirigeix el cas de la menor tutelada per la Generalitat que va patir abusos sexuals per part d’un monitor, exmarit d’Oltra.

Les parts tenen dos dies per a pronunciar-se no només sobre la competència del TSJCV per a citar Oltra com a investigada, sinó també si el tribunal ha d’assumir la resta de la causa contra tretze funcionaris de la Conselleria d’Igualtat i del centre on vivia la menor tutelada o si aquesta part de la causa ha de continuar instruint-se en el Jutjat d’Instrucció 15 de València, on s’ha investigat fins ara.

En l’exposició raonada que el titular del Jutjat d’Instrucció 15 va elevar al TSJCV, el magistrat, a més de derivar les possibles actuacions contra Oltra, que, en estar aforada, només pot ser investigada per la Sala Civil i Penal del TSJCV, també sol·licitava que l’alt tribunal valencià assumira la resta de la investigació contra els tretze funcionaris investigats.

La vicepresidenta Mónica Oltra ja hi apareix com a personada després que aquesta ho sol·licitara i el TSJCV acceptara que tinguera accés a l’expedient judicial procedent del Jutjat d’Instrucció 15 de València, que ha instruït aquests fets des de 2021.