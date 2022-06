Hui es tanca de manera definitiva la curta però intensa carrera de José Bordalás en el València CF. El club li comunicarà, diversos dies després que siga vox populi, que no continuarà assegut en la banqueta de Mestalla. Serà l’última de les innombrables faltes de respecte que ha rebut el tècnic per part de Meriton Holdings. Una vegada resolta la seua situació, hi haurà via lliure per a anunciar de manera oficial la contractació de Gennaro Gattuso com a nou entrenador.

La primera missió amb la qual ha aterrat Sean Bai a València després de la seua estada a Singapur és la de donar per finalitzada l’‘era Bordalás’, que rebrà la comunicació formal de boca del nou director general i una quitança d’uns 700.000 euros. Serà la primera vegada que un representant de Meriton contacte amb ell, encara que ja siga tot oficiós des de dimarts. Bordalás ha hagut d’aguantar que la mateixa ràdio oficial del club parlara d’aquest relleu en la banqueta abans fins i tot de saber-ho ell de manera directa, unes formes que no han agradat gens al preparador alacantí. De fet, ni tan sols ha sigut Sean Bai qui li ha dit que ha de parlar amb ell, sinó que l’asiàtic va enviar un missatge al delegat de l’equip, David Rangel, perquè diguera a Bordalás que aquesta conversa anava a tindre lloc perquè ni tan sols tenia el seu telèfon i en un any compartint espai de treball (la Ciutat Esportiva) no han tingut quasi tracte.

Gener va trencar la corda

Amb aquest últim formalisme es posarà punt final a una relació que s’ha anat intoxicant amb el pas dels mesos fins a arribar a un tram final amb la comunicació completament trencada i en la qual, no només s’ha deixat sol l’entrenador de cara als mitjans i l’afició, sinó que es maquinava l’operació del canvi d’entrenador a esquenes seues mentre se l’emplaçava a parlar a final de temporada i una vegada acabada, ha estat a sa casa d’Alacant pendent del telèfon mòbil esperant tindre notícies del club i saber si havia de començar a preparar la pretemporada o mirar al futur com a agent lliure.

La fractura entrenador-Meriton sempre va tindre un rerefons de xoc d’ambicions i mercat. En el mercat d’hivern les distàncies es van convertir en pràcticament insalvables. Per moltes coses, la primera perquè l’entrenador va demandar ofici en posicions clau com la medul·lar i l’eix de la saga, amb jugadors que donaren rendiment immediat a l’equip i augmentaren el nivell competitiu de la rotació. El club, no obstant això, li va entregar una cosa molt diferent: Ilaix Moriba, que ni tan sols era un ‘6’ posicional i que té 19 anys, i Eray Cömert, també jove, sense experiència en LaLiga i que en mitja temporada no va aconseguir adaptar-se. La manera de treballar el mercat per part del club, tan allunyada de les demandes de Bordalás, el van portar a adoptar la postura de limitar-se a dirigir l’equip i no interferir en entrades i eixides. Que isquera Wass, dels pocs veterans de l’equip, i no tinguera reemplaçament va ser també un colp dur per a l’alacantí, que es va esforçar debades per transmetre un missatge d’ambició i de necessitat de «no quedar-se arrere». A partir d’ací, la comunicació es va trencar i ni tan sols se li va consultar pel fitxatge d’Hugo Duro. Ara se sap que va ser perquè Meriton tenia altres plans.