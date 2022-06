La nova llei provoca la renovació més gran de material de XarxaLlibres

La nova llei educativa que després de l’estiu aterrarà a les aules comporta una renovació massiva dels llibres de text, que han d’adaptar-se als nous continguts curriculars de cada nivell. Aquests continguts continuen negociant-se en l’àmbit autonòmic després que el Govern fixara les línies generals.

Així, XarxaLlibres —el banc de llibres implantat en els centres per la Conselleria d’Educació— s’enfronta a la renovació més gran de manuals des que es va posar en marxa el curs 2015-2016. Per aquest motiu, i per als dos pròxims cursos, el departament de Campanar té prevista una inversió total de 120 milions d’euros: 60 milions per al pròxim 2022-2023 i 60 més per a 2023-2024. Fins ara, la renovació més gran havia suposat 85,2 milions d’euros.

Cal recordar que a l’hora de desplegar una nova llei educativa —com ocorrerà amb la Lomloe—, això es fa de manera progressiva, durant dos cursos, de manera que primer s’apliquen els canvis en els nivells imparells i, posteriorment, en els parells.

Per aquest motiu, a partir de setembre, els canvis (i, per tant, els nous llibres) arribaran a 1r, 3r i 5é de Primària i 1r i 3r d’ESO (l’inici dels cicles). Quan aquest alumnat promocione, en 2023-2024, la Lomloe (coneguda com a “Llei Celaá”) arribarà a 2n, 4t i 6é de Primària i 2n i 4t d’ESO, i també els nous manuals.

Més de 441.000 beneficiaris

Els bancs de llibres gratuïts —gestionats per ampes i professorat— beneficien l’alumnat de Primària, Secundària i FP Bàsica i és una de les iniciatives més reconegudes de la gestió de l’exconseller Vicent Marzà, que la nova consellera d’Educació, Raquel Tamarit, també va destacar en la seua presa de possessió.

Segons Educació, aquest curs se n’han beneficiat 441.500 estudiants, les famílies dels quals s’estalvien l’import dels llibres, cosa que suposa el 87,7 % de l’alumnat dels centres públics i concertats, dos punts més que en 2020-2021. Habitualment, sense canvis normatius, els llibres es renoven de manera general cada quatre anys, per la qual cosa aquests cursos augmenta la inversió que destina la Conselleria per a pagar els manuals nous als centres educatius, mentre que la resta d’anys els fons són més reduïts i només cobreixen canvis per desperfectes.

Com que els bancs de llibres es van posar en marxa en 2015-2016 (amb 32,6 milions), la primera gran renovació es va fer per a 2019-2020 i 2020-2021, amb una inversió total de 85,2 milions d’euros (42,6 cada any). Els altres anys, segons detalla Campanar, el manteniment ha implicat vora 30 milions en cada cas. Més concretament: 28,9 en 2016-2017; 33,1 en 2018-2019; i 30,8 en 2021-2022.

Pel que fa a la nova llei educativa, la Conselleria d’Educació n’ultima l’adaptació al sistema educatiu valencià i recentment ha presentat els esborranys dels diferents nivells a la taula sectorial amb els sindicats.

Si bé reconeix que es treballa a contrarellotge —en part per una demora dels currículums del ministeri, que han arribat “un poc tard”—, Raquel Tamarit indica que l’objectiu de la Conselleria és que els centres educatius ja tinguen la proposta sobre el 15 de juny, per a preparar l’inici de curs. Així ho ha apuntat la consellera aquesta setmana, en una entrevista en À Punt, en la qual també assegurava que els canvis de la Lomloe “arribaran tan ‘a temps’ com puguen arribar”.