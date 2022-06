Cara i creu de les obres del Mercat Central

La finalització de les obres de l'entorn del Mercat Central deixa dues imatges molt diferents, depenent de la cara de l'edifici que tries. Cert és que en tot gran centre d'alimentació hi ha una cara amable i una altra que no ho és tant. El problema és que, en aquest cas, tant la plaça del Mercat com la plaça Ciutat de Bruges aspiraven a ser espais bàsicament per als vianants amb tot el protagonisme per als monuments que les dominen: la Llotja i l'església dels Sants Joans, respectivament.

9 En el cas de la plaça del Mercat, el canvi és molt significatiu. Completament convertida en zona de vianants, ressalta per damunt de tot la imatge icònica de la Llotja, l'edifici gòtic més significatiu del patrimoni històric valencià. És, sens dubte, una de les noves postals de la ciutat, acompanyada també, just davant, de la façana posterior dels Sants Joans, igualment posada en valor per aquestes obres, a pesar de l'estat més que qüestionable en el qual es troben «les covetes» que hi ha davall de la terrassa del temple. El seu futur podria ser un mercat d'artesania, però en l'actualitat són xicotets habitacles molt deteriorats i molt negatius visualment per al brillant entorn en el qual es troben. Amb tot, el conjunt és espectacular, incloent-hi el carrer María Cristina i l'entrada principal del Mercat Central. Una altra cosa és la part posterior del mercat, la plaça Ciutat de Bruges. També ha sigut convertida en zona de vianants, amb noves jardineres, pèrgoles i graderies que acompanyen la majestuosa església dels Sants Joans i el mateix Mercat Central, que en aquesta part llueix espectacular. El problema és que, no de manera exclusiva però sí majoritàriament, els venedors han convertit aquesta plaça en una enorme i desordenada zona de càrrega i descàrrega, cosa que, a més del pas, suposadament restringit, de vehicles, la fan pràcticament intransitable. El mateix mercat té un aparcament subterrani per als venedors, però això no impedeix que les furgonetes ocupen cada racó de la plaça, fins i tot pegades a la façana monumental dels Sants Joans. Cal ressenyar que aquesta situació es produeix bàsicament als matins, que és quan està obert el mercat. Però no és menys cert que és a aquesta hora també quan un major nombre de turistes, plànol o mòbil en mà, recorre el centre de València buscant la postal que s'emportaran de la ciutat. Per descomptat, la de la plaça Ciutat de Bruges no és per a emmarcar. Hauran de quedar-se amb la de la Llotja, la imatge de la qual n'ha eixit molt beneficiada.