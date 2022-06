La cinta d'aigua torna a créixer a l’Albufera

L'anomenada cinta d'aigua (Triglochin barrelieri), considerada extinta durant dècades a la Comunitat Valenciana, comença a recuperar-se a l’Albufera. Encara que n'hi havia una cita molt antiga a les Salines de Calp, aquella població va desaparéixer, per la qual cosa la seua àrea de distribució es restringeix ara al Racó de l’Olla. La sorpresa va saltar l'estiu de 2020 quan en una prospecció de flora se'n van localitzar unes poques plantes. Un any després es va tornar al punt de la troballa per a delimitar la seua àrea d'ocupació amb major detall i valorar-ne la biologia.

L'últim cens, d'abril de 2022, llança una xifra esperançadora: 2.475 exemplars. Nombre molt per damunt de l'esperat i probablement afavorit per les persistents pluges que van precedir l'entrada a la primavera. Des de febrer es troba catalogada com a vulnerable.

El Servei de Devesa-Albufera destaca la presència de la cinta d'aigua en aquesta reserva «emblemàtica», els ecosistemes costaners de la qual van patir tota mena d'agressions en la dècada dels anys 60. «És un exemple icònic de l'èxit de la restauració i conservació, perquè en aquest lloc els saladars i les mallades que esguitaven l'espai entre la llacuna i el sistema dunar van ser greument alterats i transformats», diu el vicealcalde de València, Sergi Campillo.

Com recorda el també regidor d'Ecologia Urbana, el que va ser un hipòdrom en l'actual espai protegit va iniciar la seua reversió a partir de 1986, quan València va apostar per la recuperació ambiental, finalitzada per la Generalitat en 1993. Tal com remarca Campillo, hui dia és un lloc de reproducció de colònies formades per milers d'ocells aquàtics i marins, on està emplaçat el Centre d'Interpretació del Parc Natural.

Ecosistemes destruïts

«La presència única d'aquesta espècie a la Comunitat Valenciana posa en relleu la importància de conservar el conjunt d'ambients costaners, molt fràgils i històricament destruïts al llarg del litoral», es remarca des del Servei Devesa-Albufera, que dirigeix Joan Miquel Benavent.

Les llavors recol·lectades durant els mostrejos han permés fer experiments de producció a les instal·lacions del Centre d’Investigació i Experimentació Forestal i del Centre de Conservació d'Espècies Dulciaqüícoles de la Comunitat Valenciana, dependents de la Conselleria de Transició Ecològica. Les plantes estan sent introduïdes en altres ambients semblants com ara l’Albufera, o la Marjal dels Moros, entre Puçol i Sagunt.