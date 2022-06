Els nous talents de l'escriptura creativa

El XIII Concurs de Microcontes de la delegació de Levante-EMV al Camp de Morvedre ha tornat a traure a la llum el talent de nombrosos escolars de la comarca a l'hora de crear i contar històries. Els premiats van poder recollir els seus diplomes i regals durant els dos últims dies, deixant escenes de gran alegria en la mateixa delegació que el periòdic té a Sagunt.

Tots hi van acudir amb pares, mares o professors, si bé un d'ells va delegar en un familiar que també es va fotografiar amb el diploma conquistat. A més de jocs didàctics oferits per Todojuguete, hi va haver repartiment d'altaveus sense fil i mantes per part de l'empresa Sel Sel, així com entrades per al Bioparc, una barca unflable del València CF aportada pel periòdic, unes baralles didàctiques i uns llibres de la col·lecció de «Pequeños Gestos», d'Alba Editorial.

La cap d'estudis del CEIP L’Ermita de Benifairó de les Valls, Maite Forés, també va acudir a recollir el premi al col·legi que més contes enviava proporcionalment al seu nombre d'escolars; un guardó que per a ells no era nou, perquè escriure'ls i participar en el concurs ja s'ha convertit en una activitat que forma part de la seua programació escolar.

De nou, aquesta edició ha sigut possible gràcies al patrocini de diverses institucions i empreses: els ajuntaments de Sagunt i Canet d’en Berenguer, les mancomunitats de la Baronia i les Valls, així com les empreses Lafarge, Fertiberia, Saggas, Sel Sel i Todoguete.