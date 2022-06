La Malva-rosa vibra amb el seu triatló

Al voltant de 500 triatletes van participar ahir en el Triatlò València-Platja Malva-rosa. La competició va ser organitzada pel club A Corre-cuita i la Federació de Triatló de la Comunitat Valenciana. De nou la zona marítima de València tornava a vibrar amb l'espectacle del triatló. Des de primera hora del matí els triatletes prenien la Malva-rosa i el passeig Marítim en una gran festa esportiva.

El Triatló Platja Malva-rosa va constar de dues modalitats: sprint i supersprint, dues proves ràpides i explosives que van oferir un gran espectacle. En la prova sprint els participants van haver de nadar 750 metres, pedalar durant 21 quilòmetres i, per a acabar, córrer 5 quilòmetres. En el cas del supersprint, la prova va constar de 300 metres de natació, 7,2 km de ciclisme i 2,8 de carrera a peu. La prova de natació es va celebrar en un circuit delimitat per boies a la platja de la Malva-rosa. El tram de ciclisme va recórrer la Patacona, l'avinguda dels Tarongers, etc., per a tornar de nou a la Malva-rosa. Finalment, el tram de carrera a peu es va celebrar al passeig marítim de la ciutat.

Podi en categoria 'sprint'

En la prova sprint el podi masculí el completaven Miguel Fuentes, del Triatlón Castellón, que s'emportava la victòria amb 1.02:52, seguit de José Miguel Pulido (CD Resistencia T3) amb 1.04:33 i Joan Baptista Barberá (C. Trigalgos de Genovés) amb 1.05:06. En categoria femenina s'imposava Essie Amery, de l'Huracán Puerto Sagunto, amb 1.12:28, seguida de Vicenta Tormo (CEA Bétera) amb 1.14:47 i d'Ana Isabel Palència del Rodacal Beyen amb 1.15:52.

En la modalitat de supersprint, el triomf en categoria masculina va ser per a Pedro Segruelles, del Lab. Sys, amb 29:55. En femenina, Louise Nicole Martin (Calatayud), amb 34:29. Joan Hidalgo (Avant Moncada), David Ferrer (Ind), Alicia Seró (P. Marítims) i Virginia Corral (Ind) van completar el podi.