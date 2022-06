La Muralla Roja de Calp, una fita de la filatèlia

El 50é aniversari de la construcció de la Muralla Roja de Calp (aquesta efemèride s'ha aprofitat per a celebrar l'Any Bofill) tindrà segell postal. La Comissió Filatèlica de l'Estat, dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, ha comunicat que en la seua reunió celebrada el passat dia 18 de maig es va acordar incloure en la programació d'emissions de segells de correu i altres signes de franqueig per a 2023 l'emissió d'un segell dedicat a “La Muralla Roja de Calp. Ricardo Bofill”. El tan anhelat segell per a aquesta emblemàtica construcció arquitectònica de Calp serà una realitat.

La petició d'aquest segell sorgeix abans fins i tot que l'Any Bofill començara. L'Agrupació Filatèlica i Numismàtica de Calp va maldar per sol·licitar l'emissió d'aquest segell postal. La va demanar el novembre de l'any passat. Després, l'ajuntament va acordar celebrar l'any 2023 com a Any Bofill. La correspondència difondrà aquesta efemèride i un edifici tan emblemàtic i fotografiat. De moment, del segell, se'n desconeix el motiu que Correus triarà. Tampoc se'n coneixen detalls com ara el format, la tarifa que se li aplicarà o la data en què es posarà en circulació, dades que amb el temps revelarà Correus, que en 1987 ja va dedicar un segell al penyal d'Ifac. Es va complir llavors un any de la declaració d'aquest parc natural. Han passat 36 anys i ara serà la Muralla Roja, una altra icona de Calp, la que circularà en les cartes.