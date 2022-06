Puig porta a Madrid la seua agenda federal i exigeix una condonació del deute

Aquest dilluns a primera hora, no sols va arribar l'AVE a Madrid replet de càrrecs del PSPV, també ho va fer l'anomenada agenda valenciana, exposada per Ximo Puig com a 'Via Valenciana' i en la qual va desgranar algunes de les reivindicacions clàssiques de la Comunitat Valenciana que més enllà de Contreras semblen abocades al silenci. Potser, d'ací que el fòrum de la seua intervenció estiguera titulat 'L'Espanya sense soroll'. "Hi va haver tant de soroll, que no van sentir el final", va entonar Puig parafrasejant Sabina entre l'avís i la reivindicació.

Una reforma del finançament autonòmic "inajornable", una "condonació del deute" derivat de l'infrafinançament, evitar els "paradisos fiscals dins d'Espanya i la seua competència deslleial", la reclamació d'una "desconcentració de l'Estat sense dramatismes", l'aposta per infraestructures com el corredor mediterrani o l'exigència d'aigua "per sempre i a un preu assequible" van ser algunes de les peticions amb les quals Puig va aprofundir en el seu perfil federalista.

El que va explicar, més que pel què (res que s'allunye de les peticions habituals des del Palau de la Generalitat), va tindre com a principal rellevància l'on i el qui. Va ser a Madrid, la capital de l'Estat que demana descentralitzar, i davant de tres representants del Consell de Ministres (Luis Planas, Diana Morant i José Luis Escrivà), així com l'expresident del Govern José Luis Rodríguez Zapatero, qui va dedicar unes paraules des de la taula de convidats avalant les tesis de Puig. "És el projecte de l'Espanya de les espanyes", va indicar.

Durant la seua intervenció, el president de la Generalitat va advocar per una "segona generació de pactes autonòmics" per a la qual, va dir, hi ha "una oportunitat inèdita" amb la qual aconseguir "un país més just". Va insistir en la línia defensada la setmana anterior amb el model de desconcentració de seus. "Federar és unir", va expressar alhora que va posar d'exemple la descentralització de seus de la UE, "i això no ha descosit Europa". "L'anomalia és que tot estiga centralitzat", hi va afegir.

No va ser l'únic complement dins del nou pacte territorial que va projectar el cap de l'executiu valencià. I igual que era important qui hi va estar present, també els esments a aquells que no hi van estar presents. Ací, en aquests esments a absents, hi va incloure la reforma del finançament autonòmic, per a la qual es va dirigir al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a qui va reclamar conduir al seu partit "a la moderació dels fets". "El Govern ja ha presentat una proposta de nou model de finançament", li va assenyalar al dirigent 'popular' al mateix temps que va afegir la reclamació de "lleialtat amb la ciutadania i els territoris" tant a l'oposició com al mateix govern.

A aquest també es va afegir la petició d'una condonació del deute "amb la finalitat de garantir l'estat del benestar", així com evitar la "competència deslleial" a partir del "dúmping fiscal" en un clar missatge cap a la presidenta autonòmica del lloc des del qual parlava, Isabel Díaz Ayuso. "Hi ha d'haver una corresponsabilitat fiscal, hi ha impostos que poden provocar deslocalització i que són estatals, i que haurien de ser harmonitzables", va desgranar.

És aquest discurs federalitzant de Puig el que el situa en nombroses ocasions com el principal xoc amb Ayuso, cosa que no va passar desapercebuda en les preguntes de l'acte. En aquest sentit, Puig va defugir el xoc i va assegurar que li ha enviat una carta per a convidar-la als actes del "mes de la Comunitat Valenciana" que se celebrarà aquest juny a Madrid. "Tenim molta relació econòmica amb Madrid, però jo defense els interessos valencians i la meua única ambició és la igualtat", va assegurar.