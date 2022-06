Tanca un dels temples valencians del rock dur

El Paberse Matao, un dels grans temples valencians del rock, ha anunciat el seu tancament després de 26 anys de trajectòria i més de 5.000 concerts.

Els responsables d'aquest club situat a Sedaví i que va obrir les seues portes en 1996 han publicat un missatge en les seues xarxes socials i en la seua pàgina web anunciant que "ha arribat el final de Paberse Matao".

Han sigut "26 anys en què (Naty & Michel) hem oferit un munt de sessions i més de 5.000 concerts, en què han participat bandes novelles i no tan noves, dels més variats estils musicals, nacionals i internacionals. Gràcies a músics i artistes, promotors, fotògrafs, premsa, cambreres, amics i amigues i, sobretot, a clients i públic assistent pel suport a la música en viu, sense vosaltres no hauria sigut possible. Moltíssimes gràcies!👏😍".

Els responsables del Paberse han demanat als seus seguidors que recorden "aquella nit o aquell concert que un dia us va fer sentir bé al Paberse. Així, açò no serà un comiat. Perquè ens tornarem a trobar, segur".

La petició no ha sigut debades i les xarxes socials s'han omplit de missatges com "si algú de la nostra generació no ha estat de festa al Paberse, és que no és de fiar. Gràcies per tant". O: "Contra vent i marea, la sala més longeva i rockera de València. Pàgines i pàgines de la història de la música. Gràcies per la vostra feina". I també: "Les nits dalt i baix de l'escenari al Paberse no les canviaria per res, la quantitat de gent que he conegut en cada concert al Paberse és brutal, en guarde molt bons records i els porte cada dia sempre, cada nit allí valia tots els diners del món. Moltes gràcies per fer-me sentir com un rei cada vegada que hi anava i per tractar-me tan bé".

També diversos músics que han actuat al Paberse en aquests 26 anys han volgut recordar el seu pas per la sala de Sedaví. Així, Pau Monteagudo ha escrit que "M'alegra pensar que he tocat allí amb cada grup en el qual he estat. Des de Lifer allà pel 98/99, passant per Uzzhuaia, Stone Circus, el primer concert "secret" de Corazones Eléctricos i fins al set acústic de versions".

"Massa coses viscudes al Paberse! -ha assenyalat per la seua part Monty Peiró. Però sens dubte el dia que més recorde va ser el concurs d'air guitar que vam fer Sweet Little Sister. Una nit inoblidable. El Paberse sempre en el meu cor. GRÀCIES per haver-me fet sentir sempre com a casa".