València estrena una nova connexió aèria amb Viena

L'Aeroport de València va estrenar, la vesprada del passat dissabte, una nova connexió a Viena de la mà d'Austrian Airlines, companyia aèria pertanyent a Lufthansa Group, que operarà aquesta ruta amb dues freqüències setmanals, els dimarts i els dissabtes.

El vol va ser rebut per Julia Hillenbrand, directora general de Lufthansa Group per a l'Oest d'Europa, i el cap d'Operacions de l'Aeroport, Oscar Soriano, als quals es van unir membres de la Fundació Visit València que van obsequiar els passatgers amb un regal de benvinguda.

Segons va indicar l'aeroport valencià en un comunicat, Austrian Airlines ofereix entre 160 i 198 seients, segons model d'avió, per a aquest nou vol directe, i el seu objectiu és "oferir un servei diferenciador per al passatger valencià a través de la seua Business Class i també de la seua oferta Economy Class, que inclou un nou concepte gastronòmic, Austrian Melangerie, que permet degustar cuina tradicional i regional austríaca abans d'aterrar".

El director de l'Aeroport de València, Joaquín Rodríguez, va assenyalar que la nova ruta "suposa ampliar notablement les possibilitats de viatges dels usuaris, ja que, a més del vol directe a Viena, l'aerolínia ofereix còmodes connexions amb destinacions europees i intercontinentals, com, per exemple, Atenes, Bangkok, Bucarest, Copenhaguen, Erevan, Estocolm, Praga o Varsòvia, a través del seu hub a l'aeroport austríac".

140 vols a la setmana des de València

En paraules de Julia Hillenbrand, directora general de Lufthansa Group per a l'Oest d'Europa: “Amb l'arribada d'Austrian Airlines, Lufthansa Group consolida la seua aposta per aquesta regió, on per primera vegada totes les companyies del grup es trobaran operant aquest estiu amb un total de 140 vols setmanals a/des de València, la qual cosa suposa un augment del 6 % respecte a l'estiu de 2019. Ens fa molt feliços el bon acolliment que els valencians han tingut sempre que hem introduït una nova ruta, oferint-los multitud de connexions amb destinacions a tot el món a través dels nostres hubs a Frankfurt, Munic, Zuric, Ginebra, Brussel·les i ara Viena.