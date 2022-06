Ángela Pérez, la Jaume I valenciana i "apassionada" de l'emprenedoria

El jurat dels guanyadors de la XXXIV edició dels premis Jaume I ja ha donat a conéixer els noms dels premiats. I, entre ells, destaca la valenciana Ángela Pérez Pérez, una investigadora de 48 anys que amb tan sols 23 va decidir emprendre en l'àmbit de la biomedicina i l'estudi dels genomes complets, en un clar exemple de transferència de coneixement al mercat. Ángela presenta una equilibrada combinació del seu perfil científic, amb les seues habilitats de gestió d'alt nivell, a més d'un talent innat per a l'emprenedoria. "El mercat del diagnòstic genètic té possibilitats de creixement excepcionals", va afirmar la mateixa Ángela a Levante-EMV en una entrevista recent.

Casada, amb tres fills, és llicenciada en Ciències Biològiques en 1996 i, des de llavors, va iniciar la seua carrera a la Universitat de València com a investigadora. També ha participat en els primers projectes europeus de seqüenciació de genomes complets, un treball que li ha permés publicar dos articles en la prestigiosa revista científica Nature.

De fet, ella mateixa es defineix com una "apassionada de l'emprenedoria i la biotecnologia". La seua clara visió del mercat de la medicina genòmica li va permetre fundar Health in Code en 1998, la seua primera empresa biotecnològica. Així mateix, actualment està involucrada en fins a huit iniciatives empresarials, centrades en la genètica i la genòmica. Entre aquestes destaca IMEGEN, part de Health in Code, un dels laboratoris líders de genètica i genòmica a Europa. En Health in Code, la investigadora valenciana té el càrrec de VP LifeScience, centrada en les noves propostes de valor per al grup. També és membre del Patronat d'ADEIT, dins del Consell Social de la Universitat de València.

En una conversa amb l'Agència EFE sobre el seu premi Jaume I ha manifestat que "estic molt contenta perquè és un reconeixement a una trajectòria que, honestament, no ha sigut gens fàcil per a mi", per la seua joventut quan va començar a emprendre (tenia 23 anys), en una Espanya en la qual "no estava tan ben reconeguda ni tan fomentada l'emprenedoria", i pel fet de ser dona.

Per la seua banda, Health in Code és especialista en medicina preventiva, personalitzada i de precisió, des del diagnòstic de qualsevol malaltia genètica que, en el 99 % dels casos, són malalties rares. Un dels lemes de l'empresa és "no deixar arrere cap xiquet o xiqueta sense el millor diagnòstic i tractaments possibles".