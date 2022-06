Els veïns de la Punta esgotaran la via judicial per a revertir tota la ZAL

L'Associació de Veïns de la Unificadora de la Punta no dona suport a la proposta de la regidora de Desenvolupament Urbà, la socialista Sandra Gómez, de comprar juntament amb la Generalitat la meitat dels terrenys de la Zona d'Activitat Logística del Port per a regenerar-los i fer-hi un corredor verd. «Arribarem fins al final», va apuntar la seua presidenta, Mireia Vidal. L'entitat esgotarà la via judicial en el contenciós que manté des de fa quasi tres dècades contra la ZAL, que afecta tant l'Autoritat Portuària com a la Generalitat i l'Ajuntament.

Els veïns volen que la ZAL es revertisca a l'ús agrícola. «Fa 28 anys que lluitem i no claudicarem ara», va assegurar la dirigent veïnal, qui va recordar que el pla especial de la ZAL ha sigut declarat nul en tres ocasions, l'última el passat 31 de març, quan el Tribunal Superior de Justícia va anul·lar el nou pla especial de la ZAL aprovat per la Generalitat en 2018 per a regularitzar la situació dels terrenys després d'una primera sentència d'anul·lació en 2009, ratificada pel Suprem en 2015.

La decisió del TSJ dona la raó als veïns perquè l'avaluació d'impacte ambiental es va tramitar per procediment simplificat quan havia d'haver-se fet per procediment ordinari, per entendre que els terrenys afectats mantenien la condició d'ús agrícola per estar l'anterior pla especial anul·lat. L'Autoritat Portuària ha presentat ja un recurs, a través de València Plataforma Intermodal (VPI).

Encara que l'opció de la justícia supose més anys d'espera, els veïns de la Punta no pensen en una solució extrajudicial com la compra de la meitat dels terrenys, els situats a la dreta de la CV-500, plantejada per la vicealcaldessa, Sandra Gómez. «El que volem és que no hi haja ZAL». Sobre la viabilitat que el sòl torne a ser horta, Vidal va destacar que una vegada revertisquen els terrenys s'han d'estudiar les opcions per a recuperar-los.

Per l'Horta, que també ha recorregut judicialment les obres de condicionament de la ZAL aprovades per l'Ajuntament de València, va recordar ahir que les successives sentències es refereixen a la totalitat del sòl de la ZAL com a no urbanitzable d'especial protecció agrícola. Per tant, «no admeten compliment parcial».

Els veïns critiquen l'ús partidista del conflicte. «No arribarem a cap acord amb una formació política», adverteixen. «No és la primera vegada» que els partits anuncien, sempre prop d'una cita electoral, solucions per a la ZAL. Després de l'última sentència de març que tomba la ZAL, dues formacions polítiques, Podemos i Compromís, s'han reunit amb els veïns per a llançar les seues propostes per a aquesta zona.

La postura ara de Compromís, com el diumenge ja va apuntar el vicealcalde, Sergi Campillo, és revertir tota la ZAL, no sols la meitat, com proposa el PSPV. Compromís assegura que la proposta dels seus socis de govern a l'Ajuntament de València ha de ser més ambiciosa i reclama la reversió de tota la ZAL.

L'alcalde Joan Ribó, de Compromís, també va defensar en la campanya electoral de 2015 la reversió del 50 % de la ZAL. Ara, després de la sentència de març, ha demanat a la Generalitat que no recórrega i busque una solució definitiva.

