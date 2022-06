Biden iniciarà el dimarts 28 de juny la seua visita a Espanya per a assistir a la cimera de l'OTAN

El president dels Estats Units, Joe Biden, arribarà a Espanya el pròxim 28 de juny per a participar en la cimera de l'Organització de Tractat de l'Atlàntic Nord (OTAN) que se celebrarà a Madrid els dies 29 i 30 d'aquest mes.

La Casa Blanca va informar de l'agenda del president en un comunicat, en què també va indicar que Biden viatjarà el 25 de juny a Schloss Elmau, al sud d'Alemanya, per a assistir a la cimera de líders del grup G7.

Sobre la reunió de l'OTAN a Madrid, el govern estatunidenc va indicar que els aliats aprofitaran l'ocasió per a donar suport a un nou "concepte estratègic" que guie la transformació de l'organització per a la dècada vinent.

Aquesta transformació inclourà l'enfortiment de la dissuasió i de la defensa, la creació d'un sistema de resistència davant amenaces transnacionals com el ciberdelicte i el canvi climàtic i el reforç de les aliances amb règims democràtics a Europa i Àsia per a enfortir l'ordre internacional basat en el respecte a la llei.

A Alemanya, per la seua banda, els líders internacionals tractaran qüestions com el suport a Ucraïna, la resistència econòmica i democràtica, la crisi climàtica, la infraestructura de desenvolupament, la seguretat sanitària global i la crisi alimentària i energètica causada per la invasió russa d'Ucraïna.