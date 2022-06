Els animalistes demanen un referèndum sobre els Bous a la Mar de Dénia

Tornen després de dos anys els Bous a la Mar de Dénia (hui s'ha començat a muntar la plaça al port) i torna el debat. La Plataforma Animalista Marina Alta (PAMA) ha demanat que es convoque un referèndum en el qual voten tots els veïns empadronats a Dénia per a decidir si se suprimeix o no aquesta festa.

"Hi ha modalitats de festes més divertides i modernes en què poden participar tots els ciutadans i no sols una minoria de taurins", indica PAMA. Aquest col·lectiu advoca per eliminar els Bous a la Mar. Sosté que es maltracta els animals i és una festa de "mal gust, avorrida i trista". "Dona molt mala imatge de la ciutat i és un mal exemple per als xiquets".

Els animalistes faran una protesta davant la plaça del port el 8 de juliol, el dia abans de la primera entrada de bous i de la primera sessió de Bous a la Mar. "En aquests dos últims anys de pandèmia ningú va trobar a faltar veure bous espantats i maltractats", precisa PAMA, que adverteix que el referèndum a Dénia animarà a convocar-lo en altres localitats que fan aquests actes taurins, que són Xàbia, Moraira i Benicarló.

Els animalistes de la Marina Alta han aconseguit el suport a la seua proposta de referèndum i de supressió dels Bous a la Mar de FADJEN, de França; CAS International Anti-Bullfighting, d'Anglaterra, o de Vegan Strike Group, també d'Anglaterra. Mentrestant, la petició d'aquesta votació la secunden associacions com ara Protectora Pluto de Moraira, Els Poet de Pedreguer, Fridays for Future Dénia, Dignidad Animal, Orihuela Animalistas o la Plataforma Antitaurina d'Arandina.