Ix a subhasta un filòsof atribuït a Ribera

Bussejar en les cases de subhastes és trobar «joies» en qualsevol racó del món. Només cal estar-hi atent i tindre la cartera ben disposada. Qui reunisca, almenys, aquestes dues condicions podrà emportar-se divendres que ve, 10 de juny, una obra atribuïda al pintor de Xàtiva Josep de Ribera, «Spagnoletto» (1591-1642), en la qual es pot apreciar la figura de mig cos d'un home, segurament la d'un filòsof. La casa de subhastes Christie’s li dona un valor estimat d'entre 186.000 i 280.000 euros.

L'obra -de 127,6 x 99,3 centímetres- ja es va exposar en 2005 a Salamanca i Sevilla en l'exposició «José de Ribera bajo el signo de Caravaggio (1613-1633)» i llavors ja s'apuntava al fet que aquest quadre podia haver sigut una de les obres que van formar part de la reeixida sèrie de filòsofs que Ribera va pintar per a Fernando Afán Enríquez de Ribera, III duc d'Alcalá de los Gazules i virrei de Nàpols des de 1629 fins a 1631.

La reconstrucció de la sèrie original del duc, que figurava en l'inventari del contingut de la seua casa després de la seua mort en 1637, «continua sent molt problemàtica. La quantitat precisa d'imatges que van formar aquesta sèrie encara es discuteix, i la distinció entre les versions principals i les rèpliques autògrafes no és senzilla. L'existència, no obstant això, de múltiples versions i rèpliques d'estudi reconeix la notable popularitat de les invencions de Ribera, i se sap que el mateix artista ha tornat al tema de representar filòsofs en altres ocasions i per a diferents mecenes, inclòs un decorat per al príncep de Liechtenstein», sosté la casa de subhastes.

Christie’s, que vendrà la peça a Nova York, descriu l'obra com un filòsof, de mig cos, amb una camisa blanca trencada i una jaqueta marró, sostenint llibres i un matràs de vímet. No obstant això, «la identitat de la figura representada ací encara no és clara, però presumiblement és un filòsof. Es pot suposar perquè la composició és repetida en mezzotinta per Bernard Vaillant, entre una sèrie d'altres filòsofs, tots posteriors a Ribera, alguns dels quals pertanyen al grup del duc d'Alcalá. La sèrie de Vaillant està datada en 1672, la qual cosa és significativa, ja que indica que va fer les estampes quan va estar a Amsterdam, per la qual cosa degué tindre accés a rèpliques o còpies posteriors als originals de Ribera».

Més pistes sobre el tema i la història de la seua creació poden trobar-se en les inscripcions del flascó que apareixen en altres tres rèpliques conegudes de l'obra, apunta Christie’s, que assenyala que podria tractar-se del grec Aristides.