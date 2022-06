L'APV considera el port esportiu autonòmic de la Marina viable però complex

La Llei de ports regula la creació de ports esportius de gestió autonòmica però és un procés llarg i farragós que requereix abans de res la segregació del sòl portuari i la seua cessió a la comunitat autònoma i l'aprovació per part del Consell de Ministres amb informe favorable previ del Ministeri de Transports i d'Hisenda. "És possible, però la tramitació és complexa", va apuntar Aurelio.

Davant l'actual situació de provisionalitat a la Marina, amb desenes d'empreses amb concessions en ús pendents de renovar i altres encara sense adjudicar, l'APV està disposada a facilitar en la mesura que siga possible la gestió de la Marina, al capdavant de la qual hi ha ara una comissió de liquidació. Entre aquestes últimes es troba l'Estació Marítima, que espera des de fa mesos una resolució d'adjudicació. El port estaria disposat a facilitar els tràmits i resoldre l'adjudicació a València Innovation District (darrere de la qual està l'Associació de Startup València), l'única proposta aspirant a gestionar l'antiga terminal després que el Tribunal Superior de Justícia valencià anul·lara la resolució de la belga Fosbury & Sons.

La reconversió de l'antiga estació de passatgers en un centre de treball (coworking) per a empreses emergents fa diversos anys que va amb retard i era una de les grans apostes del pla d'usos de la Marina de València en la nova etapa vinculada als governs progressistes de l'Ajuntament i la Generalitat. L'estació marítima és propietat de l'Autoritat Portuària de València, que en el seu moment la va cedir a la Marina. Ara, després de la liquidació del Consorci, l'estació tornaria al port, que considera més àgil resoldre el contracte directament que cedir l'edifici a la ciutat i que l'ajuntament resolga el contracte, perquè aquesta segona opció comportaria l'inici d'un expedient de desafecció d'ús portuari.

Martínez va destacar que "tota situació transitòria és problemàtica", per això el port està disposat a "facilitar" la gestió de la Marina. Les empreses instal·lades en aquest espai "no tenen la culpa", va apuntar Martínez.

El port ja va desbloquejar fa uns mesos la llicència del centre d'innovació d'empreses de ciències de la salut (BioHub) que ocupa una de les antigues bases esportives a causa de la situació d'interinitat en el Consorci, agreujada ara després de la dissolució d'aquest òrgan.

L'Ajuntament de València i l'Autoritat Portuària han subscrit un conveni que permetrà la construcció d'un arbre solar per a recàrrega de xicotets vehicles elèctrics com ara bicicletes i patinets i altres dispositius com ara telèfons i ordinadors portàtils. Se situarà en el passeig marítim en la zona pròxima a la Marina i disposarà de diversos punts de recàrrega. El regidor d'Emergència Climàtica i Transició Energètica, Alejandro Ramon, i el president de l'Autoritat Portuària, Aurelio Martínez, van signar ahir el conveni que permetrà al consistori ocupar els terrenys on quedarà instal·lat el dispositiu. Alejandro Ramon ha assenyalat que el projecte busca “acostar l'energia renovable a peu de carrer”.





La instal·lació té forma d'arbre, simulant branques i fulles que alberguen els panells fotovoltaics. Ocuparà una superfície de 40 m², aproximadament, del domini públic portuari. Tindrà una potència de 3’84kWp amb una producció màxima de 5.313 kWh a l'any. Disposarà de 12 preses elèctriques per a la recàrrega de xicotets vehicles elèctrics i dispositius electrònics.