Només el 6% de les empreses usa el currículum cec en els seus processos de selecció

Les empreses disten de ser un espai en el qual tothom accedeix, opera i promociona en igualtat de condicions. La meitat de les companyies manca de protocols específics per a garantir que un reclutament no afavoreix més o menys determinats perfils. Que els homes sol·liciten adaptacions de jornada per a poder cuidar dels seus fills continua sent estadísticament anecdòtic. I la presència de dones en llocs directius dista de ser paritària, de fet la Unió Europea ha aprovat exigir als seus estats membres un 40 % mínim de presència femenina en els llocs de direcció de les grans empreses. Aquestes són algunes de les conclusions que recull l'informe publicat aquest dimecres per la consultora i ETT Adecco sobre igualtat en les empreses.

L'estudi elaborat sobre la base d'una enquesta a 30.000 companyies constata diversos 'forats' en el sistema de les empreses per a previndre biaixos indiscriminats. Per a entrar, per exemple, el currículum cec és un gran absent en els processos de selecció. Aquest és un mecanisme que obliga els aspirants a enviar la seua carta de presentació sense edat, ni gènere, ni fotografia o altres dades personals similars per a així minimitzar les possibilitats que el reclutador descarte d'entrada un perfil o l'altre només per aquestes característiques. Aquesta fórmula beneficia especialment els aspirants majors de 45 anys, que habitualment tenen experiència contrastada i adequació suficient al lloc, però són descartats davant l'expectativa de les empreses de rejovenir les seues plantilles. Segons l'informe d'Adecco, només el 6 % de les empreses enquestades utilitza currículums cecs.

Els sistemes de prevenció una vegada el treballador està dins de l'empresa tampoc estan àmpliament desenvolupats en totes les companyies. El 29 % de les firmes enquestades, per exemple, no tenen un protocol en casos d'assetjament sexual. O només un 11 % preveu mesures de discriminació positiva per a incorporar més dones o homes (depenent de si és un sector molt feminitzat o masculinitzat) per a balancejar les seues plantilles. O la conciliació continua recaient en les dones, en tant que en la gran majoria d'empreses els homes que sol·liciten una reducció de jornada per a cuidar dels seus fills no superen el 5 %.

Tot això té un impacte en la presència de dones en les esferes directives. Segons Adecco, en el 69 % de les companyies les dones ocupen menys de la meitat dels llocs de poder dins de la companyia.