Quart de Poblet millorarà el Parc Natural del Túria

Una nova intervenció al Parc Natural del Túria al seu pas per Quart de Poblet permetrà continuar treballant en la conservació i millora d'aquest espai, segons ha avançat el director del Parc, Toni Ballester, en la reunió que ha mantingut amb el regidor de l'àrea de Transició Ecològica i Canvi Climàtic, Juan Medina, i la directora de la Fundació Limne, Sales Tomás.

Les tres entitats han analitzat treballs recents en aquest tram, fets per Limne en el marc de la III Convocatòria Mediambiental de CaixaBank i Fundació Bancaixa, i que han permés obrir noves sendes, fer treballs de silvicultura i control d'invasores i la plantació d'espècies protegides, creant un reservori de flora amenaçada.

L'edil de Quart de Poblet ha manifestat que “per a la correcta gestió dels ecosistemes aquàtics és crucial sumar esforços amb altres administracions i també amb entitats del tercer sector ambiental, que aporten visions diverses que permeten treballar junts en la conservació i millora d'aquests espais”.

En concret, els treballs proposats per la direcció del parc es faran en la zona on encara no havia intervingut la Fundació Limne, permetent ampliar la superfície recuperada en les últimes anualitats. Aquestes noves accions consistiran en la recuperació del bosc de ribera i, per a aconseguir-ho, s'eliminaran les canyes invasores (Arundo donax) mitjançant desbrossament i solarització, això és, la cobertura del rizoma de la planta amb una geomalla de plàstic negre que s'ancora al sòl mitjançant grapes d'acer corrugat, creant una mena de manta sintètica sota la qual s'arriba a unes temperatures que maten els rizomes esmentats, unes tiges subterrànies en les quals la planta emmagatzema les reserves que li permeten rebrotar i continuar envaint els rius.

“Aquesta tècnica resulta molt eficaç i permet eliminar la canya en uns 18 mesos, període després del qual retirarem la cobertura plàstica”, segons comenta el director del parc natural. Després d'aquestes actuacions, l'Ajuntament i Limne plantaran espècies autòctones de ribera en les zones on ja s'ha intervingut prèviament i ja s'han eliminat les canyes.