Selectivitat a la vista de tots després de dos cursos amb mascareta

A la vista de tots i sense mascareta. Així és com la immensa majoria d'estudiants fan les proves d'accés a la universitat (PAU) als campus valencians, les primeres després de dos cursos excepcionals que se celebren sense un protocol anti covid i amb la distància habitual dels exàmens.

Un total de 22.511 estudiants van iniciar la selectivitat ahir, quasi 21.000 de Batxillerat (més de la meitat del científic), i un 60 % del total són xiques. A primera hora, hi regnava el nerviosisme «per ser un examen que definirà el teu futur», reconeixia María José Martínez, alumna del Col·legi San Pedro Pascual de València, que junt amb els seus companys s'examina al campus de Vera de la Universitat Politècnica de València.

«Jo no m'he posat molta pressió, perquè si estudiava molt, m'anava a atabalar, així que el normal.... per a aprovar», afegia al seu costat Ana Moreno, que es presenta a les PAU amb la seua germana, qui es pren l'assumpte amb més filosofia. «Són exàmens que ja hem fet moltes vegades i és repetir coses que ens sabem», opinava María Moreno.

Dos mil matriculats menys

Segons la Conselleria d'Innovació, els exàmens es van iniciar sense incidents més enllà d'alguna pèrdua de DNI. El coordinador de les proves d'accés a la universitat de la UPV, José Mas, va reconéixer ahir que l'organització ha sigut aquest curs «més senzilla i relaxada», per la millora de la situació sanitària i, a més, la disminució de la matrícula en 2.000 alumnes, després del rècord dels últims cursos.

En aquest sentit, la vicerectora d'Estudiants, Esther Gómez, va destacar també que aquest curs «s'ha recuperat la normalitat respecte als dos anteriors». «És un altre context, no estem en pandèmia i els estudiants, igual que en els seus centres, fan els exàmens sense mascareta. No obstant això, les aules estan ventilades i hi ha separació. No hi ha mesures excepcionals, però es garanteix la seguretat», va assegurar.

Gómez va reconéixer que per als estudiants l'inici és «estressant», però «a mesura que passen els dies i les sessions van millorant les seues sensacions». De fet, així ho confirmaven després de la primera prova, la d'Història d'Espanya. «Estem més relaxats i ja hem superat la muntanya que suposa no saber què ens espera. Ara anirà tot més fluid», assegurava César Manzano, estudiant del Col·legi Nuestra Señora del Socorro de Benetússer.

Aquesta promoció ha fet tot el Batxillerat en pandèmia, amb classes presencials aquest curs però en alguns casos amb torns i semipresencialitat durant 2020-21, per la qual cosa es veurà si això ha pogut tindre impacte en la seua formació. Són les penúltimes PAU que previsiblement es fan amb el model actual, abans que el Ministeri d'Educació anuncie les novetats que entrarien en 2024.

Els resultats dels exàmens —que finalitzen demà— estaran el divendres 17 de juny a les 13 hores. Cal recordar que la nota mitjana de l'últim curs va fregar el notable (6,841).