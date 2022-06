El Síndic de Greuges investiga l'opacitat de les llistes d'espera

El Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, Ángel Luna, ha obert una queixa d'ofici per a investigar la informació que difon Sanitat sobre les llistes d'espera de consultes externes d'atenció especialitzada i proves diagnòstiques, així com d'intervencions quirúrgiques per a cada pacient en concret. Tota aquesta informació, segons dicta la normativa vigent, hauria d'estar a l'abast de l'usuari tan sols introduint el seu número SIP en la pàgina web de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública.

No obstant això, la realitat és que actualment no es coneixen les dades globals, ni la situació per especialitats ni patologies en consultes externes o proves diagnòstiques. Així mateix, l'usuari tampoc pot accedir al “Registre individualitzat de llista d'espera de consultes externes i proves diagnòstiques/terapèutiques”. Al pacient únicament se li ofereix informació sobre el total de dies que està esperant i el temps aproximat pendent fins que li facen la seua intervenció. Una estimació orientativa, basada en quants dies han tardat el 80 % dels pacients ja operats en el seu mateix hospital i servei.

El defensor considera que aquesta informació és essencial perquè els pacients inclosos en les llistes d'espera puguen controlar i exigir a la Conselleria de Sanitat el respecte del seu dret a accedir, en condicions d'igualtat, a les prestacions sanitàries en un temps màxim.

D'altra banda, el defensor del poble valencià sol·licita a Sanitat l'informe de les mesures adoptades en les oficines de control de la demora, creades en cada departament de salut, per a millorar la transparència de les llistes d'espera. De la mateixa manera, el defensor requereix l'avaluació del grau de compliment dels quatre objectius previstos en el pla Òptima per a desembre de 2023: a) disminuir el nombre de pacients en llista d'espera quirúrgica en un 25 %; b) reduir a zero el nombre de pacients que esperen més de 180 dies en llista d'espera quirúrgica; c) reduir la demora mitjana a 70 dies, i d) reduir a un 20 % el nombre de primeres consultes externes de més de 60 dies.

Cal destacar que, a data d'abril de 2022, la demora mitjana estructural de llista d'espera quirúrgica a la Comunitat Valenciana és de 95 dies. I, d'un total de 61.783 pacients, 13.100 esperen entre 91 i 180 dies per a ser intervinguts, mentre que 11.146 pateixen una demora de més de 180 dies per a operar-se.

Les majors llistes d'espera es concentren en els departaments de Sant Joan d'Alacant, Alcoi, General de València, General d'Alacant, La Fe i Vinaròs. Per contra, els de Manises, Gandia, Sagunt, Dénia i Doctor Peset, de València, són els que tenen menys demores, amb una considerable diferència.