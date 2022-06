El bo cultural per a joves estarà llest després de l'estiu

El ministre de Cultura i Esport, Miquel Iceta, ha garantit que el bo cultural per als joves serà "efectiu" després de l'estiu, si es tanca l'adscripció d'empreses a aquesta oferta.

"El que tindrem abans d'estiu és la crida (a unir-se a la iniciativa), i just després serà efectiu, amb moltes empreses i possibilitats. Hi ha procediments administratius que tenen la seua dificultat, però també garantia", ha assenyalat Iceta durant la presentació a l'Institut Goethe de la participació d'Espanya en la Fira del Llibre de Frankfurt.

"És la primera vegada que ho fem, però estem satisfets del procés d'implementació", ha ressaltat el ministre, que en qualsevol cas ha afirmat que la posada en marxa d'aquesta iniciativa serà abans de la celebració de la Fira de Frankfurt (el mes d'octubre d'enguany), i que tots els joves que hi opten en 2022 el tindran pel termini d'un any.

El ministre també ha sigut qüestionat per la manca de treballadors en museus estatals, i ha afirmat que enguany "es resoldrà el problema". "L'estiu passat va ser terrorífic i aquest ja no ho serà: ho necessitem, hi ha una demanda molt important i la gent vol que els museus òbriguen més dies i més hores. En aquest esforç estem treballant", ha afegit.

Iceta ha explicat que des del Ministeri s'ha treballat en aquest problema afrontant la "recuperació de retallades" produïdes prèviament, la dificultat de substitució immediata de treballadors que eixien i la incorporació de nous treballadors al sector públic.