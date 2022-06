La fiscal acusa Oltra de “pla preestablit” per a ocultar i desacreditar els abusos a la menor tutelada

L'escrit de la Fiscal Superior de la Comunitat Valenciana en què es recolza la competència del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat per a imputar la vicepresidenta Mónica Oltra per l'actuació com a màxima responsable de la Conselleria de Polítiques Inclusives en la presumpta ocultació del cas d'abusos a una menor tutelada per la qual va ser condemnat el seu llavors marit, notificat hui a les parts, aprecia indicis racionals de fins a tres delictes en els quals presumptament hauria incorregut la consellera: prevaricació, abandó de menors i omissió del deure de perseguir delictes.

La fiscal, sobre la base de l'exposició raonada de fets feta pel Jutjat d'Instrucció número 15 de València, parla d'un “pla preestablit” per a ocultar i desacreditar els abusos relatats per la menor. Així, parla d'una presumpta ordre verbal, “no va ser escrita, atesa la seua flagrant il·legalitat”, que hauria donat Mónica Oltra, com a superior jeràrquica de tots els funcionaris investigats i dirigida a aquests perquè incoaren una informació paral·lela a la judicial “a fi de desvirtuar la credibilitat de la menor”. De la mateixa manera, considera delictiu no haver informat dels fets denunciats per la víctima fins quatre mesos després, quan finalment el cas va ser posat en coneixement de la Fiscalia de Menors per una intervenció policial després d'una fugida de la menor. Considera que aquesta omissió evidencia “una voluntat de deixar-ho córrer”. Per això la Fiscalia titlla l'actitud de la conselleria “d'incomprensible” i “estranya”, i que només és comprensible quan es descobreix que l'autor dels abusos denunciats era el marit de la vicepresidenta i responsable d'aquesta mateixa conselleria.