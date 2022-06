Gattuso segueix amb el seu 'tour' per València i visita la Ciutat Esportiva de Paterna

Gennaro Gattuso ja coneix el seu espai de treball. Després de visitar les oficines del València CF per a signar el seu contracte i fer-se les protocol·làries fotografies amb el CEO en funcions del club, Sean Bai, l'entrenador va pujar a un cotxe de camí a les instal·lacions de la Ciutat Esportiva de Paterna.

El matí està sent frenètic per a l'italià, que a les 9.30 ja estava a l'avinguda de Suècia i tocades les onze va visitar Paterna. Allí muntarà la seua base d'operacions per a arrancar la pretemporada i treballar durant el curs en el seu equip. Va visitar els camps, les oficines i va saludar els mitjans de comunicació en arribar.

Aquesta no serà l'última parada de l'entrenador, ja que el plat fort l'espera a les 17.30 de la vesprada, quan se sotmeta a la seua primera roda de premsa com a entrenador valencianista a la sala de premsa de l'estadi de Mestalla.