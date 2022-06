L'Eurocambra exigeix prohibir a la UE productes fabricats amb treball forçós

El Parlament Europeu va aprovar aquest dijous una resolució per a prohibir els productes fabricats amb treball forçós, com els que es produeixen a la província de Xinjiang a la Xina, segons denuncien diversos informes.

Amb 503 vots a favor, 6 en contra i 4 abstencions, l'esmena de l'Eurocambra busca crear criteris de prohibició, una cooperació internacional i un diàleg amb les empreses per a supervisar i inspeccionar la procedència dels productes.

En el text aprovat, els parlamentaris demanen una col·laboració amb països externs a la UE i eines perquè autoritats públiques puguen confiscar en les fronteres europees, sempre que hi haja proves suficients.

"La UE ha de fer més per a combatre sistemàticament la pràctica viciosa del treball forçós, i hauria de fer-ho en aliança amb altres països", va dir el president del Comité de Comerç Internacional, Bernd Lange. En la seua opinió, a la UE "no hi pot haver lloc per a productes o transports basats ​​en l'explotació".

"Amb la votació de hui, el Parlament va assentar els principis amb els quals s'ha de construir una prohibició de tals pràctiques inhumanes: ara és el moment que la Comissió complisca", va indicar. L'Eurocambra va reiterar així la necessitat de crear instruments necessaris per a regular el treball forçós com ara advocar per una assistència a les pimes perquè facen front a les noves regles i ajuden els importadors establint una llista pública d'empreses, regions i productors sancionats.

En relació amb la creació de normativa, els eurodiputats van subratllar que per a determinar què compta com a producte del treball forçós, els elements hauran de comparar-se amb els indicadors de l'Organització Internacional del Treball (OIT), que inclouen abús de vulnerabilitat, restricció de moviment, retenció de documents d'identitat i servitud per deutes. Durant el debat de hui, el Parlament Europeu va fer al·lusió als últims documents revelats sobre els anomenats camps de reeducació dels uigurs a la província de Xinjiang a la Xina, una forma de treball forçós que alguns eurodiputats van qualificar “d'esclavitud del segle XXI”.

L'eurodiputada espanyola Inma Rodriguez Piñedo va posar l'accent en els 25 milions de persones que pateixen el treball forçós, “de les quals la majoria són dones, xiquetes i xiquets, poblacions desplaçades i els grups més vulnerables de la societat”. A més, va afegir que Europa ha d'actuar per a evitar que alguns països basen el seu desenvolupament en el treball esclau dels seus ciutadans. Els Estats Units i el Canadà ja van vetar algunes importacions procedents de treballs forçosos.