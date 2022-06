Només 13 dels 50 habilitats nacionals i alts càrrecs de l'Ajuntament són dones

El sostre de vidre per a les dones continua sent una realitat incontestable, també a l'Ajuntament de València. Malgrat les conquestes socials de la dona en diferents àmbits, els llocs directius en les empreses i en les institucions segueixen reservats en la major part dels casos als homes. En el consistori de València això també ocorre. Les dones només representen, en 2022, el 22 % dels alts càrrecs directius i d'habilitats nacionals de la plantilla municipal. En total hi ha 50 llocs reservats a funcionaris de carrera, coordinadors, directors, gerents o subdirectors, i la major part són homes. Només 13 de 50 d'aquestes altes responsabilitats són exercides per dones. A més, en l'apartat d'habilitats nacionals, sobre 12, hi ha a penes 2 altes funcionàries: la vicetresorera Eva María Espinosa i la interventora de comptabilitat Irene María Chova.

Si se centra l'anàlisi en els organismes municipals, ens autònoms o empreses dependents de l'Ajuntament de València, també els homes copen la major part dels llocs directius: dels 26 actuals, només 6 són dones. Per tant, només un terç d'aquestes responsabilitats estan exercides per elles. En el cas dels coordinadors generals, hi ha 11 nomenaments i a penes 4 dones. Les xifres estan lluny de la paritat i la igualtat de sexes. Per tant, a penes representen poc més d'un terç, en les responsabilitats exercides per elles.

En la part positiva destaquen la gerent de l'EMT Marta Serrano i la directora de comunicació Jessica Martorell, la directora-gerent del Palau de Congressos, Sylvia Andrés, la directora tècnica de la Mostra de València, M. Rosa Roig, i la coordinadora general de la Junta Central Fallera, Carmen Martínez, perquè gestionen pressupostos milionaris i exerceixen comeses amb notable projecció mediàtica i pública. En la Fundació de Las Naves, també hi ha una dona al comandament, Marta Chillarón (directora). Quant a les coordinadores generals, aquestes són Pilar Soriano (Mobilitat Sostenible), Yolanda Prats (Ecologia Urbana), Marina Jacinta Alarcón (Educació, Cultura i Esports) i Helena Ferrando (Benestar Social). A totes elles, cal afegir la directora general d'Ordenació Urbanística, Florentina Pedrero. Cal subratllar que a l'Ajuntament de València la figura politicotècnica dels coordinadors i les coordinadores generals ha sigut potenciada en els últims temps pel govern municipal per a agilitar la gestió i connectar els funcionaris amb els regidors de cada àrea.

D'ací que es trobe a faltar que el Govern del Rialto haja apostat de forma més intensa encara per nomenar directives per a aquestes comeses. Com a curiositat, en la Junta Central Fallera, el regidor Carlos Galiana sí que ha apostat en ferm per la perspectiva de gènere. De fet, no sols hi ha una coordinadora general en aquesta comesa, sinó que totes les components de la directiva són dones.

Per a María José Catalá, portaveu del PP, en canvi, «el govern municipal no és un exemple d'administració en matèria d'igualtat». Segons les dades publicades pel mateix Ajuntament de València, en 5 anys el percentatge de dones que ocupen llocs municipals de direcció superior «s'ha reduït un 4,5 %».

Al tancament de l'any 2021, només el 30,3 % dels alts càrrecs l'ocupaven dones, és a dir, que no arriben ni a un terç. Però, hi afig, és el mateix govern liderat per Joan Ribó i secundat pel PSOE el que no aposta per la igualtat en nomenar alts càrrecs: «Dels 11 coordinadors generals, només 4 són dones», subratlla.