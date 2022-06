L'onada de calor s'acosta a València i amenaça amb temperatures de més de 40 °C

Ja comencen a sentir-se els efectes de l'onada de calor que abraseix mitja Espanya malgrat que a la Comunitat Valenciana arribarà, sobretot, a partir del pròxim cap de setmana i, més concretament, de diumenge. No obstant això, no serà fins a principis de la setmana que ve quan de veritat s'aprecien els efectes de la calor, que en alguns punts de l'interior situarà el termòmetre per damunt fins i tot dels 40 graus a l'ombra. I només és juny.

Així ho avança ja la previsió de l'oratge a València elaborada per l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet), que ha emés una nota informativa amb motiu de l'arribada de la primera onada de calor de l'any, unes elevades temperatures que es registraran a la primavera i en principi sense l'acció del vent de ponent. En cas que hi haja ponent, aquest vent de l'oest encara podria incrementar més l'acalorada que es preveu per als pròxims dies pel fet que el pitjor de la calor s'espera a l'altiplà i Andalusia, just d'on procedirien aquestes ratxes.

La responsable d'aquesta situació és una massa d'aire molt càlida arribada des d'Àfrica que, unida a la forta insolació que registra la península Ibèrica a causa de l'estabilitat atmosfèrica, provoquen una pujada generalitzada de les temperatures fins al punt que en alguns llocs del territori es pot arribar a valors de fins a 10 graus per damunt del que es considera normal per a aquestes dates.

Quan començarà l'onada de calor

La calor ja ha obligat a activar alarmes meteorològiques en alguns llocs d'Espanya, encara que el pitjor s'espera a partir de demà i, sobretot, des de dissabte, quan mitja península romandrà en alerta per elevades temperatures. A la Comunitat Valenciana, la calor començarà a deixar-se sentir a partir del diumenge, però dilluns, dimarts i dimecres serà, sobretot, quan més es note.

En punts de l'interior, com Xàtiva, diumenge s'arribarà als 36 °C a l'ombra i dilluns i dimarts se superaran els 40 graus. En la costa, en llocs com la ciutat de València, l'efecte de la mar suavitzarà els valors tèrmics i, malgrat que també s'espera molta calor, el termòmetre a penes superarà els 30 graus a l'ombra, segons la previsió de l'Aemet. En tots els llocs es registrarà una forta insolació i un índex de radiació ultravioleta molt alt, així que el millor és extremar les precaucions per a després no tindre esglais desagradables.