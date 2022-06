La inflació obliga a demorar la licitació del canal d'accés del Parc Central i l'encareix en 50 milions

L'Ajuntament de València està veient alterats els seus plans econòmics a causa de la forta inflació de l'últim any, particularment en els últims mesos, quan el pressupost ja està en execució. Així, ha calgut revisar contractes d'obra ja en marxa, demorar licitacions o reequilibrar concessions de serveis, ara com ara sense afectar de manera destacada l'evolució del pressupost. Així ho ha admés el regidor d'Hisenda, Borja Sanjuán, qui va destacar la revisió i consegüent demora de la licitació del canal d'accés del Parc Central, una obra de gran envergadura taxada en més de 400 milions d'euros que podria encarir-se en uns 50 més.

Segons ha explicat Sanjuán, l'Ajuntament de València té prou múscul econòmic per a afrontar el problema de la inflació, de huit punts percentuals, sense necessitat d'alterar el pressupost de manera substancial. "Que és un problema afegit? Sí. Però no és una cosa catastròfica", ha assenyalat el responsable de les finances municipals. De fet, fins al moment no ha sigut necessari fer cap modificació de crèdit per aquest motiu. El problema podria estar més a mitjà termini.

"Que és un problema afegit? Sí. Però no és una cosa catastròfica", ha assenyalat el responsable de les finances municipals

El primer assumpte que ha sorgit és el de les obres que ja estan en marxa, els costos de les quals s'han encarit en els últims mesos per l'alça dels materials. Per a això, recorda Sanjuán, el Govern de la nació ha publicat un decret que permet a les administracions adaptar aquests costos a la realitat econòmica del moment, decret dins del qual actuarà el consistori.

I respecte a les licitacions que estan en marxa o s'estan preparant, el regidor assegura que s'han aturat per a revisar-les i adaptar-les als nous preus, la qual cosa generarà alguna demora, que espera que no siga important, en la seua tramitació. En aquest apartat Sanjuán ha destacat la licitació del canal d'accés del Parc Central, és a dir, el soterrament de les vies fins a l'Estació del Nord. Aquesta licitació havia de publicar-se aquest mateix estiu i tot sembla indicar que s'ajornarà a causa de la revisió dels costos i les anualitats. Es tracta d'una obra valorada en 400 milions d'euros (en plurianualitats) que podria encarir-se en 50 milions.

Finalment, el consistori està pendent de les concessions de serveis, especialment les de la Fundació Esportiva Municipal (FDM), perquè els costos s'han disparat pel cost de l'energia, fonamental per a instal·lacions com les piscines cobertes. En aquests casos es tractarà d'arribar a un reequilibri econòmic amb la concessionària perquè es mantinga el servei. Alguna d'aquestes concessionàries, de fet, ja ha deixat d'operar per aquest problema.