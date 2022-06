El Sepes assegura que la ZAL "transcendeix interessos particulars" i "portarà inversions milionàries i riquesa" a la Punta

La junta de govern de l'Ajuntament de València rebutjarà hui el recurs de declaració de lesivitat interposat per Per l'Horta per a declarar nul·les les obres de condicionament de la Zona d'Activitat Logística (ZAL) del Port de València argumentant que els terrenys ja estan urbanitzats i que únicament s'han dut a terme "mesures correctores" per a poder posar en ús l'àmbit, construït fa 17 anys però sense explotar per les sentències judicials en contra guanyades pels veïns de la Punta.

Els serveis jurídics municipals addueixen que la sentència del Tribunal Superior de Justícia que el març passat va anul·lar, per tercera vegada, el pla especial de la ZAL, per no haver-se dut a terme correctament l'avaluació ambiental, "no és ferma". En contra del que addueix el col·lectiu Per l'Horta, que considera que amb la sentència, recorreguda per l'Autoritat Portuària davant el Tribunal Suprem, les obres efectuades per a condicionar la ZAL "esdevenen també nul·les" per "mancar de planejament especial reclassificatori de cobertura".

L'Ajuntament ha recaptat en el recurs informes de la Societat Estatal del Sòl (Sepes), urbanitzadora dels terrenys, que rebutja la declaració de lesivitat argumentant que la ZAL "transcendeix els interessos particulars" i generarà "inversions milionàries, riquesa i ocupació no sols per a la Punta, sinó per a tota la ciutat de València". Hi afig la societat estatal que "més lesiu per a l'interés públic seria que les obres de millora no s'hagueren executat".

En línia amb el Sepes i l'Ajuntament, l'informe de la Conselleria de Política Territorial recaptat en resposta al recurs de Per l'Horta recorda que la sentència del TSJ "no és ferma", alhora que afig que no es donen els supòsits de "perjudici i anul·labilitat" de les obres de millora esmentades que exigeix la declaració de lesivitat.

L'Ajuntament de València va aprovar les obres de millora de la ZAL l'abril de 2020. El passat 12 de maig aquestes obres es van donar per concloses i van ser recepcionades per l'Ajuntament de València.