Els polonesos comencen a comprar cases a la Comunitat com a alternativa davant de la guerra

Els polonesos han començat a comprar cases a la Comunitat Valenciana per a tindre un pla B després de la invasió russa d’Ucraïna. Els ciutadans polonesos amb més poder adquisitiu han posat els ulls a València i en les poblacions de costa (Gandia, Dénia, Xàbia, Moraira, Alacant o Elx) per si s’estén el conflicte, segons han confirmat a Levante-EMV els responsables de cinc immobiliàries implantades a la Comunitat. És un fenomen nou i se suma a l’arribada de ciutadans ucraïnesos que estan optant per llogar a la Comunitat Valenciana enfront d’altres alternatives com Madrid, segons explica el CEO d’aProperties, Armant Lasauca.

El directiu d’aProperties confirma l’interés dels polonesos, que fins ara no tenien entre les seues prioritats comprar-se un habitatge a la Comunitat Valenciana. La responsable d’una altra immobiliària de València assegura que acaba de rebre l’encàrrec d’un ciutadà polonés perquè active la compra de “huit habitatges” a la capital del Túria amb l’objectiu d’invertir i posar en un lloc segur els seus estalvis. Fernando Valero, gerent de l’agència il·licitana Varadero Asesores Inmobiliarios, afig que “els polonesos busquen cases en un lloc segur i això li ho podem oferir a Espanya”.

Armant Lasauca insisteix que els ciutadans ucraïnesos que han fugit del seu país han comprovat que “prefereixen instal·lar-se de lloguer a Barcelona o València” enfront d’altres destinacions com Madrid. “Creiem que és perquè els que estan fugint d’Ucraïna sobretot venen de ciutats costaneres (que és on es troba el front de batalla) i volen viure prop de la mar”.

La cerca de pisos de lloguer a Espanya des d’Ucraïna es va multiplicar just abans de la invasió russa, segons el portal immobiliari Idealista, que va comptabilitzar un increment durant gener i febrer del 77 % respecte als mateixos mesos de l’any passat. Aquest augment revela que moltes persones van començar a planificar la seua eixida abans de la invasió. Les províncies on centren les seues cerques els ucraïnesos són Barcelona (26 %), Alacant (19 %) i València (16 %). El fenomen ja es va produir durant les crisis de Síria i Veneçuela, però la repercussió ha sigut més gran per la proximitat d’Ucraïna i els llaços dels seus ciutadans amb la Comunitat Valenciana. Els ucraïnesos, igual que els polonesos, s’han decantat per Espanya perquè hi ha estabilitat i els preus no són tan alts com en altres països europeus com França.

Països fronterers

Javier Rocher, gerent de la immobiliària Urbatic de Gandia, subratlla que, a més de les sol·licituds de compra dels polonesos, estan rebent peticions de ciutadans “de països que tenen frontera amb Rússia, com Lituània. Ho fan per seguretat i per tindre una alternativa”.

El Departament d’Estudis de la start-up del sector immobiliari Sonneil confirma que, des de l’inici del conflicte bèl·lic, la zona litoral és on més han augmentat les cerques d’habitatge de ciutadans de l’est d’Europa, amb la Costa Blanca al capdavant de les pujades (108 %). Els augments més cridaners són els que s’han registrat a la Nucia (300 % més respecte a 2021), Moraira (133 %) i Alacant (127 %).